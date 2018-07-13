В России с 20 июля начнет действовать новая форма уведомлений о начале деятельности религиозной группы
Минюст обязует с 20 июля указывать персональные данные подающих уведомление о начале деятельности религиозной группы, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в четверг.
«20 июля 2018 г. вступает в силу приказ Минюста России «О внесении изменений в форму уведомления о начале деятельности религиозной группы, утвержденную приказом министерства юстиции Российской Федерации от 05.10.2015 №234″. Изменения направлены на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале деятельности религиозной группы», — говорится в сообщении.
Новая форма такого уведомления дополнена сведениями о лице, представившем его, и включает расписку о получении уведомления.
В Минюсте пояснили, что в соответствии с федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», в уведомлении указываются сведения об основах вероисповедания, о местах совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, руководителе, представителе, гражданах, входящих в религиозную группу.
Источник: Интерфакс
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