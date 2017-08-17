В РФ в 2016 году продолжали притеснять религиозные меньшинства — госдепартамент США

Вашингтон, 17 августа. В России в прошлом году продолжили притеснять представителей религиозных меньшинств, утверждается в опубликованном во вторник ежегодном докладе госдепартамента США о религиозных свободах в мире.

«Органы государственной власти продолжили задерживать и штрафовать членов религиозных меньшинств по подозрению в экстремизме», — говорится в документе.

В нем подчеркивается, что штрафам и депортации также подверглись за свою религиозную деятельность некоторые граждане США, в частности волонтеры из Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны).

«Власти задержали и оштрафовали несколько человек за «публичные речи, призывающие к нападению на верующих», — отмечается в докладе.

Кроме того, в госдепе подчеркивают, что в связи с принятием «пакета Яровой», были выдвинуты обвинения в отношении ряда протестантских деноминаций, кришнаитов и епископа Украинской реформаторской православной церкви.

В документе также утверждается, что, согласно мнению представителей религиозных меньшинств и неправительственных организаций (НПО), широкая трактовка миссионерской деятельности в «пакете Яровой» позволяет преследовать за распространение религиозных материалов.

В докладе говорится, что при внесении религиозных публикаций в список запрещенных местные власти ссылались на российские законы о противодействии экстремизму. Также в нем подчеркивается, что власти в РФ продолжили препятствовать попыткам организаций, представляющих религиозные меньшинства, приобретать землю, отказывали им в разрешении на строительство храмов, а также в некоторых случаях анонсировали возможность отчуждения имущества или разрушения храмов.

«Полиция проводила обыски в частных домах и в храмах представителей религиозных меньшинств, конфисковала религиозные тексты, а также собственность, блокировала их интернет-сайты», — говорится в докладе.

Кроме того, в нем сообщается, что в прошлом году СМИ и неправительственные организации в России сообщали о случаях физического насилия по мотивам религиозной ненависти. Такие нападения совершались на представителей «Свидетелей Иеговы», пятидесятничества, мусульман и евреев, утверждается в докладе.

Также отмечается, что в 2016 году иудейское сообщество заявляло о случаях преследования из-за религиозной деятельности меньшее количество раз по сравнению с предыдущими годами.

В целом, как отмечают составители документа, неправительственные организации в РФ заявляли в 2016 году о снижении количества случаев насилия на этнической или религиозной почве.

Источник: Интерфакс-Религия