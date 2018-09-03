В Польше открыт богородичный Центр молитвы о мире

1 сентября в польском Непокаланове состоялось торжественное открытие Центра молитвы о мире. Дата инаугурации была приурочена к 79-й годовщине вторжения в Польшу нацистской Германии и начала Второй мировой войны.

Божественную литургию инаугурации возглавил апостольский нунций в Польше монс. Сальваторе Пеннаккио, а с проповедью к тысячам паломникам обратился председатель польского епископата архиепископ Познаньский монс. Станислав Гадецкий.

Новая церковная структура войдёт в число молитвенных мест в разных странах, посвящённых Пресвятой Деве Марии — Царице Мира. Эти часовни открыты 24 часа в сутки для поклонения Пресвятому Таинству. Впервые они появились в 2009 году в местах, особенно пострадавших от военных и религиозных конфликтов и ненависти: в израильском Вифлееме, в Меджугорье в Боснии и Герцеговине, в Кот-д’Ивуаре, в южнокорейском Намьянге, в руандийском Кибехо. Вскоре одна из таких часовен откроется в Дагупане на Филиппинах. Кроме того, в казахстанском селе Озёрном с 2 июля 2014 года принимает верующих национальное святилище во имя Пресвятой Девы Марии Царицы Мира, важный паломнический центр. Каждый из алтарей для этих молитвенных мест получал благословение Римских Пап — Бенедикта XVI и Франциска: так, по случаю общей аудиенции 29 августа в Ватикане Папа Бергольо освятил богородичный алтарь для Непокаланова, обратившись к польским паломникам:

«Сегодня я особенно приветствую ассоциацию Общины Царица мира из Радома и отцов-францисканцев из Непокаланова. По их просьбе — накануне общей аудиенции — я освятил алтарь евхаристического поклонения, названный ‘Звездой Непорочной’. Он будет размещён в святилище в Непокаланове, который станет восьмым международным центром молитвы о мире. Поклоняясь Христу, согласно духовным заветам св. Максимилиана Кольбе, просите о мире для ваших семей и для вашей родины, для Европы и для всего мира».

Францисканский монастырь в Непокаланове был основан в 1927 году святым Максимилианом Кольбе. Во время Второй мировой войны обитель предоставила убежище многим солдатам и беженцам, в том числе 1.500 евреям из Западной Польши.

Многие францисканцы были арестованы нацистами и впоследствии казнены в лагерях смерти. В 1941 году о. Максимилиан Кольбе принял мученическую кончину в концлагере Аушвиц-Биркенау: он добровольно отдал свою жизнь ради спасения другого узника лагеря — семейного человека Францишка Гайовничека.

Источник: Vatican News