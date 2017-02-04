В поисках доказательств существования Бога актер Морган Фримен встретился с выжившим в теракте 9.11

Телеканал National Geographic продолжает работу над сериалом «Истории о Боге», в котором в роли ведущего выступил знаменитый голливудский актер, обладатель «Оскара» Морган Фримен.

Третий эпизод второго сезона получил название «Доказательство Бога» (англ. “Proof of God”). В этой серии Морган Фримен встретился с Саджо Джоном (Sujo John), христианином, который 11 сентября 2001 года оказался в одном из зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и чудом выжил после теракта.

Действие серии, вышедшей в эфир американских каналов 30 января, происходит в Нью-Йорке. М. Фримен рассуждает об особенностях жизни в большом городе и том негативном влиянии, которое обстановка мегаполиса оказывает на человека.

«Но даже в нашем современном мире есть нечто, что объединяет нас с нашими предками, — это жажда найти доказательства существования Бога. Удалили ли мы Бога из нашей сегодняшней жизни или в какие-то особые моменты Он проникает в нее и свидетельствует о Своем присутствии?» — спрашивает актер во вступительной части нового эпизода.

Собеседник Моргана Фримена, уроженец Калькутты (Индия) Саджо Джон — набожный христианин, который считает, что 11 сентября 2001 года его спасло Божественное вмешательство.

К сентябрю 2001 года сам С. Джон и его жена, бывшая тогда беременной, работали в «башнях-близнецах». В момент теракта он находился на 81-м этаже северной башни. Ему удалось выбраться на улицу, и, когда он направился к южной башне, чтобы отыскать свою жену, оба здания рухнули.

«Когда здание падало, я находился в толпе людей, зажатый между ними. Я чувствовал, что Бог говорит мне очень тихим голосом, я чувствовал, что Бог сказал мне: “Все будет хорошо”», — рассказал он.

На вопрос, действительно ли он слышал голос Бога, Саджо Джон ответил: «Я не слышал голоса Бога, как слышат обычно, но я чувствовал голос Бога внутри меня. Он говорил со мной, и он просил людей помолиться со мной».

В то время как С. Джон молился, призывая имя Иисуса Христа, а вместе с ним молились другие люди, земля затряслась, и им на головы посыпались обломки разрушившихся зданий. Он сказал, что он уже смирился с тем, что ему предстоит умереть, потому что он был погребен под завалами. Однако затем Саджо Джон увидел красный свет и выполз из-под обломков. Он обнаружил, что люди, с которыми он только что молился, погибли.

Джон был уверен, что потерял свою семью. Но, когда он был уже на Манхэттене, внезапно ему позвонила жена, которая также выжила в катастрофе.

«Таким образом, перед нами — чудо», — заключил после всего услышанного Морган Фримен.

«Да, мою жизнь сохранил и спас Бог. Это доказательство того, что Он существует», — засвидетельствовал С. Джон.

После пережитого он оставил работу в Нью-Йорке и посвятил себя миссионерскому служению в Индии, где теперь он участвует в борьбе с секс-торговлей.

«История спасения Саджо Джона — экстраординарная, некоторые говорят, что это чудо. Для меня самым замечательным является то, что Саджо безошибочно почувствовал присутствие Бога, даже в тот момент, когда вокруг него были лишь смерть и разрушения», — отметил ведущий телесериала.

Сериал «Истории о Боге» вышел в эфир в апреле 2016 года. Морган Фримен выступил в роли ведущего, а также стал исполнительным продюсером телепроекта. В рамках первого сезона были представлены 6 серий, посвященных различным аспектам религиозной жизни. 16 января 2017 года состоялась премьера нового сезона «Историй о Боге». Первая серия нового сезона — «Избранный» (англ. “The Chosen One”) — была посвящена людям, которых в различных религиозных традициях признают обладателями особых духовных даров. Во второй серии сезона-2017 шла речь о том, как разные религии учат о рае и аде; она так и называлась — «Рай и ад» (англ. “Heaven and Hell”).

Источник: Rublev.com