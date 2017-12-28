В Петербурге произошел взрыв в супермаркете, 10 человек госпитализированы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. 10 человек попали в больницы Санкт-Петербурга в среду вечером из-за взрыва, который произошел в супермаркете «Перекресток» в здании торгово-развлекательного центра «Гигант-Холл» в Калининском районе города. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, взорвалось в камере хранения магазина.



Как сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов, 10 пострадавших при взрыве направлены в больницы, один из них в тяжелом состоянии. “Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы: четыре человека, один тяжелый – в Александровской больнице, в Мариинской – четыре человека. В Елизаветинской больнице – два человека. Один пострадавший от госпитализации отказался. Состояние пострадавших – легкой и средней тяжести”, – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Детей среди пострадавших в результате взрыва нет, сообщили ранее в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Как сообщили в компании X5 Retail Group, которой принадлежит супермаркет «Перекресток», в результате взрыва пострадала сотрудница магазина. «Помимо покупателей в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались», — сообщили в управлении компании по связям с общественностью.

В X5 Retail Group также отметили, что в торговых залах усилят контроль за подозрительными посторонними предметами, в том числе теми, что оставляют посетители в камерах хранения. «Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержку всем пострадавшим», — добавили в управлении.

Власти Санкт-Петербурга после инцидента планируют обсудить с местными предпринимателями меры безопасности. Как пояснил ТАСС председатель городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев, это происшествие заставляет задуматься о дополнительных мерах безопасности на объектах торговли.

«Магазины оборудованы видеокамерами, есть охрана, рамки, противодействующие выносу продуктов. Но никаких антитеррористических средств в магазинах нет. Надо же понимать, что это частный бизнес, мы не можем как в метро сделать. Но теперь вместе с торговыми сетями будем обсуждать меры безопасности на будущее», — отметил Качаев.



Рассматриваются все версии

Сообщение о взрыве на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге поступило в среду около 18:30 мск. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и ФСБ, саперы-взрывотехники. Людей, находившихся внутри здания, эвакуировали.

В пресс-службе Следственного комитета России назвали предварительную причину взрыва.

«По предварительной оценке взрывотехников, в Санкт-Петербурге произошел взрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентный по мощности 200 граммам тротила. Устройство было начинено поражающими элементами», – говорится в сообщении.

СК квалифицировал взрыв в магазине как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. При этом в Следственном комитете подчеркивают, что рассматриваются все версии взрыва. «Идет допрос свидетелей, проводятся криминалистические экспертизы, изучаются записи с камер, создана следственно-оперативная группа, отрабатываются все версии», — сообщил журналистам на месте происшествия руководитель Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативной группе правительства следить за ситуацией и оказывать всю необходимую помощь. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Петербург из Москвы следователей и криминалистов для выяснения причин и обстоятельств взрыва.

По материалам ТАСС и РИА «Новости»