В Пепельную среду Папа Франциск призвал верующих «остановиться, присмотреться и вернуться»

Вечером 14 февраля, в Пепельную среду, с которой в Римско-Католической Церкви начинается Великий Пост, Папа Франциск возглавил молитвенное бдение в римской церкви Святого Ансельма и затем — вместе с кардиналами, епископами и многочисленными верующими — прошёл в покаянной процессии к базилике Святой Сабины. В стенах этого древнего храма на Авентийском холме Епископ Рима совершил Святую Мессу с обрядом возложения пепла. Обычай совершения процессии во главе со Святейшим Отцом из храма Св. Ансельма при бенедиктинском аббатстве в Риме в расположенный в двухстах метрах собор Св. Сабины, являющийся главным храмом Доминиканского ордена, возник в 1962 г. Пепел на голову Папы Франциска возложил кардинал-священник базилики Св. Сабины Йозеф Томко.

В своей проповеди Папа отметил, что Четыредесятница — это «благоприятное время для исправления диссонирующих аккордов нашей христианской жизни, время принятия постоянно новых, радостных и обнадёживающих вестей о Пасхе Господней. В своей материнской мудрости Церковь предлагает обратить особое внимание на всё, что может охладить и огорчить наше верующее сердце».

Наши соблазны, подчеркнул Святейший Отец, многолики, и каждый знает свои собственные. Грустно осознавать, что среди повседневных событий возвышаются голоса, «которые не могут посеять ничего кроме недоверия». Если плодом веры, по словам святой Матери Терезы Калькуттской, является милосердная любовь, то плодами недоверия становятся апатия и отрешённость: «Эти демоны сжигают и парализуют души людей верующих». Великий Пост — драгоценное время для разоблачения этих и других соблазнов: наши сердца должны начать заново биться в унисон с сердцем Иисуса. Именно поэтому сегодняшняя литургия приходит нам на помощь и повторяет три слова, призванные разогреть сердца верующих: «Остановись, посмотри и вернись», — подчеркнул Святейший Отец.

Радио Ватикана

См. полный текст проповеди здесь