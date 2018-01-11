В Ноттингемском университете прошла ежегодная конференция Общества ветхозаветных исследований

В одном из крупнейших университетов Великобритании прошла очередная зимняя конференция Общества ветхозаветных исследований, сообщается на сайте организации.

Такого рода форумы проводятся обществом два раза в году (зимой и летом), начиная с 1990 г., и имеют своей целью обсуждение результатов исследований членов общества, а также решение текущих вопросов, связанных с работой общества. В научном форуме данного формата участвуют в основном члены общества и специально приглашенные ученые-библеисты, не входящие в общество.

В этом году с докладами выступило 9 ученых, специализирующихся по ветхозаветной тематике, из разных университетов Великобритании, США и Голландии.

На пленарном заседании, открывая конференцию, выступил президент Общества, профессор теологии и библеистики Даремского университета Уальтер Л. Моберти. Он представил доклад на тему: «Размышление о божественном: новое прочтение псалма 82».

Работа форума проходила в две сессии. На первой сессии с докладами выступили: доцент теологического колледжа Ридли Холл (Кембридж, Англия) д-р Филипп Йенсен (тема: Существует ли “Кодекс Святости” (Лев 17-26) и какое это имеет значение); доцент д-р Ребекка Уотсон (тема: ”Брошенный в морскую пучину”: идея экологического урона в Еврейской Библии); доцент Университета Куинс в Белфасте д-р Уильям Форд (тема: ”Подобно другим языческим народам?”: Опасности, связанные с отношениями между израильтянами и хананеями в книгах Исхода-Второзакония); профессор библеистики Тилбургского университета (Голландия) Пенелопа Бартер (тема: Мотив вопрошания Яхве в Книге Иезекииля); доцент Центра изучения Библии, этики и теологии (Ноттингемский университет) Дуг Ингрэм (тема: Как понимается идея блага в Книге Экклезиаста?; почётный профессор библеистики Кембриджского университета Грейэм Дэйвис (тема: Источники и редакторские слои в Исх 1–18: частично новый синтез).

На второй сессии было представлено ещё несколько сообщений:

– «Беззаботный графоман или учёный литератор в Книгах Паралипоменон» профессора иудаики Меира Любецкого (Вайсмановская высшая школа наук и искусств, Городской университет Нью-Йорка);

– «”Они не поселились на земле Господа; Эфраим поселился в Египте (Ос 9:3)”: Возвращение в Египет в греческих переводах Библии и в других иудейских текстах эпохи эллинизма» профессора истории раннего иудаизма и Христианства Элисон Салвесен (Оксфордский университет);

– «Лекции по Книге Аввакума Мартина Лютера как образец экзегесиса вовлеченности» д-ра Томаса Ренца, настоятеля прихода Девы Марии в Барнете (Лондонский диоцез).

В рамках конференции прошел ряд организационных заседаний, а также презентаций ближайших проектов общества. Информационную и финансовую поддержку конференции осуществлял Центр изучения Библии, этики и теологии Ноттингемского университета.

Общество ветхозаветных исследований (Society for Old Testament Study) основано в 1917 г. Оно объединяет около 450 ученых и людей, интересующихся ветхозаветной библеистикой, из разных стран мира. В число членов общества входят специалисты в области гебраистики, семитологии, древнееврейской литературы, религии, истории, археологии и социологии. Мероприятия и научные форумы общества проходят только в Великобритании. В прошлом пост президента Общества занимали такие выдающиеся исследователи и экзегеты Ветхого Завета, археологи и специалисты по Древнему Востоку как Филипп Р. Дейвис (2007 год), Эрнест Николсон (1988 год), Рональд Клеменц (1985 год), Дональд Уайсман (1980 год), Джеймс Барр (1973 год) и многие другие.

Источник: Седмица.ру