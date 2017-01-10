В Москве состоялись два Рождественских обеда для бездомных

7 января, в день Рождества Христова, волонтеры движения «Друзья общины святого Эгидия» организовали пятнадцатый Рождественский обед для бездомных и бедных жителей столицы.

В 2017 году это знаковое для города событие прошло одновременно в двух московских храмах. Более 400 гостей разделили трапезу с добровольцами движения и москвичами, пришедшими помочь и получить радость от праздника.

Впервые Рождественский обед прошел в Москве в 2003 году, и с каждым годом добровольцев, желающих принять в нем участие, становится все больше.

Идея праздника – не просто накормить голодных и согреть замерзших, но, благодаря общению, дружбе и теплой домашней атмосфере помочь нуждающимся вновь обрести чувство собственного достоинства, тепло семейного очага, и всем вместе делать наш город более единым, человечным и справедливым.

В мире подобные рождественские обеды организуются «Общиной святого Эгидия» уже более 30 лет и проходят в более чем 70 странах, от Америки до Азии, Европы и Африки, собирая свыше 200 тысяч человек – и везде это событие проходит в едином духе чуда Рождества. Дни семейных праздников, когда люди собираются с друзьями и родственниками за одним столом, часто оказываются самыми печальными днями в году для тех, у кого нет близких, кто живет в полном одиночестве, в бедности, без крыши над головой. Поэтому Рождественские обеды являют чудо — чудо улыбки на лицах людей, подавленных от тяжести жизни; чудо понимания того, что ты кому-то нужен.

Алессандро Салаконе, представитель Общины святого Эгидия в России