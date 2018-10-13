В Кемерове на горе рядом с надписью «Кузбасс» установят скульптуру св. Варвары

Скульптуру покровительницы шахтеров святой великомученицы Варвары планируется установить на одной из гор рядом с надписью «Кузбасс», расположенной на краю соснового бора на правом берегу реки Томь в городе Кемерово, сообщает РИА Новости.

Над макетом работает бурятский скульптор, художник, ювелир, член Союза художников России Даши Намдаков.

Святая Варвара — христианская великомученица, пострадавшая в 306 году, защитница от внезапной и насильственной смерти, покровительница артиллеристов, ракетчиков, пожарных, горняков, альпинистов, садоводов. В Католической церкви входит в число 14 святых помощников. Почитается Православной, Католической, Коптской и Англиканской церквями как святая.

«Святая Варвара вместе с надписью «Кузбасс», расположенной на соседней горе станет нашей визитной карточкой, которую мы везде использовали бы, например, в презентациях. И она бы нас сохраняла, оберегала», — цитирует агентство губернатора региона Сергея Цивилева.

Он добавил, что великомученица Варвара есть во всех христианских конфессиях (в католицизме, например, ее зовут Санта Барбара): «Она устроила бы всех».

С. Цивилев уточнил, что надпись «Кузбасс» видно из нескольких районов города, а с нее открывается панорамный вид на всю левобережную часть Кемерова. Надпись также планируется заменить на новую, возможно, в едином стиле со скульптурой.

Готовый макет статуи святой Варвары опубликуют для согласования с местными жителями. По первоначальному проекту, ее высота вместе с постаментом может составить 50 метров (35 метров сама скульптура, еще 15 метров — основание). Однако работа еще продолжается, и параметры могут измениться.

Мы хотим сделать так, чтобы скульптура красиво и органично вписалась в местность, стала бы частью той природы, которая там есть (сосновый бор), вместе с надписью «Кузбасс»Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области

Великомученица Варвара пользуется популярностью в Кузбассе, где угледобыча является одной из базовых отраслей экономики. В ее честь построено несколько храмов и часовен, а на территории музея-заповедника «Красная горка» в Кемерове, где происходило становление угледобывающей промышленности города, установлен небольшой памятник.

Надпись «Кузбасс» на крутом правом берегу Томи установили в 2008 году в честь 65-летия области и 90-летия Кемерова. Высота букв — шесть метров, масса конструкции — 18 тонн.

В 1940 году на этом месте устанавливали сначала памятник Иосифу Сталину и Клименту Ворошилову, затем огромную голову Владимира Ленина, а позднее — надпись «КПСС».



Святая покровительница шахтеров и горняков

Почитаемая во всем христианском мире великомученица Варвара известна также как святая Варвара Илиопольская.

Отец святой Варвары, Диоскор, был знатным язычником. Варвара была очень красива, и Диоскор запер ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В заточении святая Варвара читала труды языческих философов и пришла к мысли о существовании единого Бога.

Когда Диоскор, желая выдать дочь замуж, разрешил ей выходить из дома, Варвара познакомилась с христианами Илиополя и приняла крещение. Узнав об обращении дочери в христианство, Диоскор передал ее властям, которые преследовали христиан. Варвару жестоко пытали. Правитель города Мартиан разрешил отцу лично судить родную дочь, и отец обезглавил святую Варвару. Диоскор и Мартиан были наказаны свыше: их убило молнией.

Тело святой Варвары забрали христиане. Впоследствии ее мощи перенесли в Константинополь. Часть их в начале XI века отдали в дар Венеции, другая часть попала на Русь и ныне находится во Владимирском соборе Киева.

Официальное почитание шахтерами святой великомученицы Варвары в Русской православной церкви связано с патриархом Московским и всея Руси Алексием II, который благословил шахтеров и всех работников горно-добывающей отрасли обращаться к святой великомученице, как своей покровительнице.

Особым заступничеством горняков святую Варвару наделили благодаря факту из жития. Диоскор преследовал дочь-христианку, и один раз она скрылась от него в горе. Гора расступилась и спрятала Варвару.

Источник: Рублёв