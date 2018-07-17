В Кафедральном соборе Новосибирска состоялась Примиция неопресвитера Максима Гурезова, IVE

В воскресенье 15 июля в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске свою Первую Святую Мессу (Примицию) совершил недавно рукоположенный священник Максим Гурезов.

2 года назад семья Гурезовых переехала в столицу Сибири из Душанбе. Большая дружная семья в качестве верных пополнила приход кафедрального собора. А старший сын в семье — Максим — принадлежит к Обществу Воплощенного Слова.

Общество (Институт) Воплощённого Слова — католическая монашеская конгрегация, основанная в 1984 году в Аргентине священником Карлосом Мигелем Буэла. Семья Воплощённого Слова состоит из трёх ветвей: собственно Общества Воплощённого Слова (IVE), мужской ветви семьи; служительниц Господа и Богородицы из Матары (SSVM) — женской ветви и Третьего Ордена Мирян (терциариев).

Основа духовности общества — тайна Воплощения Сына Божия, основные задачи — инкультурация Евангелия в современном мире, проповедь, миссионерство. Большая часть священников общества ведёт работу в приходах разных стран мира, однако существует созерцательная ветвь, чьи члены живут в затворе в монастырях. Также конгрегация имеет ветвь, куда входят священники восточной традиции (коптской и византийской), ведущих пастырскую деятельность в приходах Восточно-Католических Церквей.

Общество в настоящее время быстро развивается, за 30 лет своего существования оно выросло от небольшой группы аргентинских единомышленников до большой конгрегации, чьи члены служат в 30 странах на пяти континентах. Эта монашеская община есть ныне более, чем в 50-ти епархиях, в том числе и в странах постсоветского пространства: в России, Казахстане, Украине.

В Таджикистане, откуда родом Гурезовы, также есть миссия sui juris, которую поручил этой Конгрегации Святой Папа Иоанн Павел II.

Совсем недавно, в конце прошлого года, инок Максим был возведён в сан диакона. И вот теперь о. Максим Гурезов — неопресвитер.

Католикам хорошо известно, что на первой Мессе, совершаемой священником после рукоположения, можно получить особое благословение. Поэтому верующие всегда с особым трепетом относятся к таким событиям.

Нести священническое служение отцу Максиму предстоит в Италии, а пока приход в Новосибирске радуется, что у местной общины появился ещё один пастырь, ещё один предстоятель-молитвенник, ещё один делатель для виноградника Христова — Святой Христовой Церкви.

Фото — сайт Кафедрального собора Преображения Господня