В Иерусалиме призвали немедленно урегулировать спор РПЦ и Константинополя

Один из иерархов Святой Земли, архиепископ Севастийский Феодосий призвал все Церкви немедленно подключиться к урегулированию спора между Москвой и Константинополем, чреватого, по его словам, катастрофой для православного мира.

Он принадлежит к греко-православному Иерусалимскому патриархату, который пока официально не отреагировал на решение Русской Православной Церкви приостановить общение с Константинопольским патриархатом из-за признания тем автокефалии Церкви на Украине.

«Мы чувствуем боль и печаль от того, что произошло между двумя сестринскими Церквями в Москве и Константинополе. Мы призываем как можно скорее начать позитивные инициативы, большой диалог, чтобы найти решение этого кризиса, последствия которого будут катастрофическими для нашей православной церкви», — сказал архиепископ в интервью РИА Новости.

«Мы просим руководителей христианских церквей мира вмешаться… Мы считаем, что этот спор между двумя церквями нуждается в позитивном вмешательстве других православных церквей. Я желаю, чтобы патриархи православного мира в Константинополе, Антиохии, других Церквях быстро вмешались и остановили эскалацию этого спора, который стал реальной угрозой единству Церкви», — добавил собеседник агентства.

Архиеп. Феодосий говорит, что не считает невозможным решение церковного кризиса на Украине. «Я не думаю, что хоть что-то невозможно, если есть искреннее намерение и стремление найти решение», — сказал он.

Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон ранее предупредил, что, если Иерусалимский патриархат займет сторону Константинополя, то РПЦ прервет с ним евхаристическое общение и, в частности, прекратит совместные богослужения в Храме гроба Господня и других значимых святынях христианского мира.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской Православной Церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей своей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.