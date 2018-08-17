В Ассизи проходит международная молодёжная встреча на тему: красота святости

В Ассизи в восьмой раз проходит Международный молодёжный форум, в котором принимают участие тысячи детей, подростков и молодых людей со всего мира. Тема встречи этого года: красота святости. По завершении форума все участники прибудут в Рим, чтобы встретиться с Папой Франциском на ватиканской площади Святого Петра.

С 13 по 19 августа собравшиеся в Ассизи тысячи юношей и девушек со всего мира обсуждают один из самых непростых вопросов: о личной святости в современном мире. Однако углубление в тему и интеллектуальные размышления были бы напрасны без помощи молитвы, поэтому участникам мероприятия предоставлены конкретные инструменты, дабы сохранять живые отношения с Господом: ежедневная Святая Месса, молитвы Розария, а также паломничество в Санта-Мария-дельи-Анджели, в Эремо делла Карчери и Ривоторто.

«Наша цель, как организаторов, состоит в том, чтобы помочь ребятам открывать христианское призвание ежедневной святости», — пояснил в интервью итальянской редакции Ватиканского радио о. Симоне Тенути из Францисканского молодёжного центра Ассизи. Священник привёл пример:

«Вспомним святого Франциска: мы понимаем, что он не родился святым, — он стал им. И каждый молодой человек, каждый из нас, может видеть себя на пути святого Франциска к святости. Это святость, состоящая из мелочей, — из умения правильно принимать уколы самолюбия и ежедневные радости. Поэтому святым можно стать где угодно — на работе, в семье, с друзьями, в отпуске, в трамвае: это — главное, что нужно усвоить», — подчеркнул о. Тенути.

На вопрос ватиканского журналиста, как объяснить молодым поколениям красоту святости, итальянский иеромонах привёл пример старинного храма Святого Франциска в Ассизи:

«Посмотрите на красоту этой величественной базилики! Это невероятно. Но знайте, что намного красивее и богаче жизнь святого Франциска, потому что он следовал по пути, указанному Евангелием. Каждый из нас, призванный подражать святому Франциску, гораздо более красив, чем эта базилика, потому что мы были созданы по образу и подобию Бога, и нас призвали к воскресению, — то, что не дано этой базилике».

С пятницы 17 августа участники Всемирного молодёжного форума переедут в Рим: они будут возвещать Евангелие и делиться свидетельством веры на улицах столицы, а в воскресенье утром 19 августа соберутся на площади Святого Петра, чтобы встретиться с Папой Франциском.

Источник: Vatican News