Ученые из ватиканской клиники «Бамбино Джезу» выявили связь между потреблением фруктозы и заболеваниями печени

Исследователи из ватиканской детской клиники «Бамбино Джезу» («Младенец Иисус») впервые доказали, что потребление фруктозы в больших количествах напрямую связано с развитием тяжелых заболеваний печени. Итоги исследования опубликованы в «Журнале гепатологии».

Избыточный сахар может превратиться в яд для детской печени, утверждают ученые. Систематическое добавление фруктозы в продукты и напитки ведет к последствиям, сравнимым с последствиями алкоголя: каждый грамм, превышающий суточную потребность (которая составляет примерно 25 граммов), в полтора раза увеличивает риск развития тяжелых поражений печени.

Исследование было проведено в период с 2012 по 2016 г.. Оно охватило 271 ребенка и подростка с патологией увеличенной печени. У каждого второго был обнаружен повышенный уровень мочевой кислоты, которая является одним из окончательных продуктов синтеза фруктозы в печени. В больших количествах она токсична для организма и содействует развитию различных патологий. С помощью дальнейших исследований, основанных на изучении алиментарных привычек пациентов, ученые доказали связь между высоким уровнем мочевой кислоты и поражениями печени в первую очередь у тех, кто потребляет большое количество фруктозы: чем больше сахара, тем больше вреда наносится клеткам печени.

Фруктоза – это натуральный сахар, присутствующий в различных продуктах, прежде всего во фруктах, овощах, в муке, используемой для производства макаронных и хлебобулочных изделий. В уравновешенной диете потребление фруктозы, содержащейся в продуктах, не ведет ни к каким негативным последствиям. Врагом же детей является фруктоза, добавленная в некоторые продукты: сиропы и подсластители, в свою очередь используемые для производства джемов, напитков, снеков, фруктовых соков, конфет. Одна только банка сладкого напитка содержит в два раза больше фруктозы, чем дневная потребность ребенка (25 г). В одной порции сладкого снека фруктозы на 45, а в пакетике сока на 50 процентов больше дневной дозы.

Фруктоза метаболизируется главным образом в печени. Этот процесс производит энергию для организма, но вместе с ней и мочевую кислоту. Если количество переваренной фруктозы регулярно превышает норму, метаболический процесс нарушается и производится слишком много мочевой кислоты, которую организм не может переработать. Эта кислота провоцирует ущерб здоровью: окислительный стресс, воспалительные процессы в печени, которые становятся предвестниками диабета и увеличенной печени. В детях же с уже имеющимися проблемами печени происходит ухудшение состояния вплоть до фиброза и цирроза.

Таким образом, исследователи из клиники «Бамбино Джезу» показали, что у детей с неправильными алиментарными привычками, подвергающихся регулярным «бомбардировкам» фруктозой, риск развития заболеваний печени в полтора раза (на каждый лишний грамм фруктозы) больше, чем у детей с уравновешенной диетой.

Многочисленные исследования уже ранее показали, что потребление сахара в больших количествах связано с развитием различных заболеваний, таких как ожирение, диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания. Но до сих пор влияние сахара на печень было недостаточно изучено. Исследование ученых из «Бамбино Джезу» заполнило этот пробел и выявило, насколько важно изменить алиментарные привычки детей и избегать злоупотребления напитками и продуктами с повышенным содержанием фруктозы.

Источник: Радио Ватикана