Туринская плащаница: заявление монс. Нозильи и проф. Ди Ладзаро

Туринская плащаница не является предметом веры, однако она помогает понять, какие страдания претерпел Иисус ради спасения мира. Папский кустод Плащаницы и итальянский синдонолог прокомментировали публикацию в «Journal of forensic sciences».

Объявленные недавно результаты нового исследования Туринской плащаницы никоим образом не влияют на духовное и религиозное значение этого священного полотна как «иконы страданий и смерти Господа», согласно высказываниям Римских Пап: об этом заявил Папский кустод Плащаницы монсеньор Чезаре Нозилья, комментируя недавнюю публикацию об опытах Борини и Гарласкелли, восходящих к 2014 году. Монс. Нозилья отметилл, что «исследования, проводимые согласно научным критериям при отсутствии предварительных гипотез, содействуют спокойному и конструктивному обсуждению, — в соответствии с утверждением святого Иоанна Павла II: «Плащаница – это постоянная провокация для науки и разума». В перспективе вероятных научных дебатов и опровержений – сказал далее иерарх – необходимо всегда помнить об основном принципе научного метода, а именно о принципе нейтральности: совсем не трудно доказать некий тезис, отправляясь от уже готового личного убеждения и ориентируясь в своей работе на его доказательство.

Независимо от результатов исследований «никто не может отрицать, — добавил монс. Нозилья, — очевидность того факта, что созерцание Плащаницы подобно прочтению страниц из Евангелия, которые рассказывают о страстях и смерти Сына Божия на Кресте. Таким образом, Туринская плащаница, не являясь предметом веры, содействует вере, поскольку она открывает сердце приближающегося к ней и созерцающего к пониманию того, что такое страдания Иисуа на Кресте, к пониманию величайшей любви, какую Он проявил к нам, претерпев чудовищное физическое и нравственное насилие ради спасения всего мира. Как это было всегда, и сегодня это является причиной того, что миллионы и миллионы верных со всего мира почитают Плащаницу, молятся возле нее и созерцают ее, черпая надежду для своей повседневной жизни».

В свою очередь профессор Паоло Ди Ладзаро, научный директор Итальянского агентства новых технологий, энергии и устойчивого экономического развития, а также зам. директора Международного центра изучения Туринской плащаницы, заявил, что исследования Борини и Гарласкелли представляют определенный интерес, однако способ проведения опытов не обладает всеми характеристиками для того, чтобы их можно было назвать «убедительными и авторитетными». Профессор Ди Ладзаро указывает на лабораторные опыты по изучению истечения крови из ран человека, обернутого полотном. Они проводились на здоровом волонтере в условиях, сильно отличающихся от тех, которые относятся к Плащанице, а именно не было учтено наличие на кожном покрове человека земли, грязи, пота, гематом от бичевания, а также не была учтена степень вязкости крови обезвоженного человека. Невозможно воссоздать реалистичные условия истечения крови у распятого человека, не учитывая эти факторы, значительно влияющие на то, каким образом она текла по телу человека.

Источник: Vatican News