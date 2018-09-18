Святейший Престол выступил за полный запрет ядерных испытаний

Ватиканский секретарь по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на 62-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Иерарх призвал мировых лидеров и страны планеты «содействовать ядерному нераспространению и разоружению, мирному использованию ядерных технологий и целостному развитию человека, особенно в беднейших странах».

Святейший Престол, отметил архиепископ, поддерживает многочисленные инициативы МАГАТЭ по укреплению международного сотрудничества в целях построения истинного и прочного глобального мира. Иерарх подчеркнул пагубность последствий ядерных испытаний для окружающей среды, а также необходимость продвинутых стратегий в области защиты здоровья.

Современный мир остро нуждается в глобальной этике ответственности, солидарности и коллективной безопасности: эти принципы «должны занять место старых способов мышления, которые часто руководствуются личными интересами и недоверием. Мы должны признать, что наш мир и безопасность в конечном счёте зависят от мира и безопасности других», — подчеркнул ватиканский секретарь по связям с государствами.

(На фото — Венский международный центр ООН)

Источник: Vatican News