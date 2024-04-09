Ватикан заявил о риске «технократической парадигмы»

Лишь непрестанно помня о защите человеческого достоинства и цели достижения общего блага, можно избежать риска «технократической парадигмы», о которой говорит Папа Франциск, то есть убеждения в том, что «любой технический прогресс сам по себе легитимен и заслуживает одобрения».

С такой мыслью монсеньор Габриеле Качча, постоянный наблюдатель Святейшего Престола при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, выступил по вопросу новых технологий в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, на открытии Второй рабочей группы в Комиссии ООН по разоружению.

«Истинный прогресс, – подчеркнул архиепископ Качча, цитируя послание Папы Франциска на 57-й Всемирный день мира, – может быть достигнут, если новые технологии применяются лишь для достижения справедливости и мира, а не для усугубления неравенства и конфликтов». Ватиканский дипломат отметил, что в военной сфере «разработка и использование смертоносных автономных систем вооружений (LAWS) без надлежащего контроля со стороны человека создаст фундаментальные этические проблемы, поскольку эти системы никогда не смогут быть морально ответственными субъектами, способными соблюдать международное гуманитарное право».

Архиепископ подтвердил опасения Папы Римского, который в своём послании по случаю Всемирного дня мира 2024 г. призвал обеспечить «адекватный, значимый и последовательный человеческий надзор за системами вооружений». Не принимая во внимание заботу о человеческом существовании, защиту основных прав человека и стремление к справедливости, «будет сложно построить доверие таким образом, чтобы оно способствовало прочному миру», подчеркнул постоянный наблюдатель Святейшего Престола».



Источник: русская служба Vatican News