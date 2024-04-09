Россия ценит миротворческий посыл Папы Римского, заявил посол Солтановский

Россия ценит миротворческий посыл Папы Римского Франциска и видит, как нелегко дается Ватикану взвешенная позиция по украинскому вопросу, заявил РИА Новости посол РФ при Святейшем Престоле Иван Солтановский.

«Мы ценим миротворческий посыл Св. Престола, bona fides («добросовестность» – лат.) Франциска не вызывает сомнений. Конечно, мы видим, как нелегко дается руководству Ватикана занимать в целом сбалансированную позицию в сложнейших политических вопросах, каким нападкам подвергался Папа после его высказываний об уважении и любви к русской культуре, истории и народу. Такая самостоятельная, прямо скажем, мужественная позиция вызывает уважение», — сказал дипломат.

В августе прошлого года Папа Франциск обратился по видеосвязи к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. В ходе обращения он назвал молодых россиян наследниками великой России и призвал их не забывать об этом наследии, упомянув, в частности, Петра I и Екатерину II. Возвращаясь из апостольской поездки в Монголию, Папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета 4 сентября отметил, что говорил «о великой России, потому что российское наследие прекрасно». При этом он напомнил о великой русской литературе и музыке, упомянув гуманистическое наследие Федора Достоевского и подчеркнув, что «российская культура – это культура великой красоты и глубины, и ее нельзя отменять из-за политических проблем».

Солтановский подчеркнул, что в контактах с конструктивно настроенными коллегами в дипкорпусе находит «уважение и понимание позиции Папы Римского», никто из коллег не выступал с ее осуждением.

Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта вокруг Украины и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. Он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. По случаю двухлетней годовщины начала российской СВО понтифик заявил, что конца украинскому конфликту не видно, вновь призвав к поиску его дипломатического решения, а в послании на католическую Пасху призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».



(Фото: РИА Новости/Илья Питалев)