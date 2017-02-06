Святейший Престол: сегодня ощущается нехватка богослужебной музыки высокого уровня

Святейший Престол: сегодня ощущается нехватка богослужебной музыки высокого уровня

Февраль 06, 2017

Сегодня ясно ощущается недостаток богослужебной музыки высокого уровня. Именно в этой сфере должна больше заботиться о диалоге между верой и культурой, заявил кардинал . Председатель Папского совета по культуре встретился 3 февраля  с журналистами в рамках презентации Конференции о проблемах сакральной музыке в Церкви, которая пройдет 2-4 марта 2017 года в Риме. Поводом для ее проведения станет 50-летие послесоборной инструкции «Musicam Sacram». 

Ватиканский иерарх отметил, что религия продолжает вдохновлять композиторов. В дикастерии, которую он возглавляет, регулярно посылаются новые партитуры. Однако, в новых произведениях часто не хватает равновесия, о которой говорил , когда утверждал, что должна быть высшим выражением Славы Божией и, одновременно, нести радость и утешение душе.

«Это очень важное замечание Баха, которым, однако, очень часто пренебрегают в современной культуре. Нередко берется во внимание исключительно духовный аспект и прославление Бога или, наоборот, композиторы заботятся только о техническом качестве и культурном уровне произведений. Таким образом, возникает музыка, которая хотя и является религиозной и может даже литургической, но по-сути относится к концертной «, — сказал кардинал.

Иерарх заметил, что в священной музыке должны сочетаться два эти аспекта: высокое эстетическое качество и трансцендентное измерение, способное приближать к Богу.

Конференция по случаю 50-летия инструкции «Musicam Sacram» будет иметь экуменический характер. Председатель Папского совета по культуре отметил важность знакомства с лютеранской музыкальной традицией, которая, по его словам, является очень развитой. Он напомнил, что в результате запрета использования икон Лютером, музыка для протестантов стала одним из главных элементов богослужения.

 

По материалам Radio Vaticana

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