Суррогатное материнство как проявление «культуры отбросов»

«Суррогатное материнство – это извращение», посредством этой практики «жизнь сводится к вещи»: так юрист Альберто Гамбино, президент итальянской ассоциации «Наука и жизнь», прокомментировал завершившийся в миланском суде процесс, в результате которого было принято решение записать в актах гражданского состояния двух близнецов, родившихся от суррогатной матери, как детей двух отцов. Младенцы появились на свет в США посредством использования приобретенных овоцитов и генетического материала итальянской пары гомосексуалистов.

По мнению правоведов, решение суда противоречит как минимум двум итальянским нормам: во-первых, запрету суррогатного материнства и во-вторых – запрету усыновления для однополых пар. Спорное судебное решение будет передано в Кассационный суд в силу несоответствия правовым нормам. Согласно итальянскому законодательству, матерью ребенка является родившая его женщина. В данном случае речь идет о суррогатной матери, которой была «заказана» беременность. Итальянское законодательство запрещает эту практику, поскольку речь идет о договоре, основанном на злоупотреблении материальной нуждой женщины. Некоторые утверждают, что суррогатное материнство не всегда является способом заработать, — иногда женщины соглашаются на это из солидарности. «Нет ничего более лживого, — утверждает юрист. – Хотел бы я видеть, сколько женщин в мире совершенно свободно, из чистой любви и солидарности, откажутся от самого дорогого, то есть от жизни, созревающей в собственной утробе». Несомненно, женщина может согласиться быть суррогатной матерью ради заработка. Кроме того, ребенок в данном случае рассматривается лишь как предмет желаний, а не как человеческая личность. Интересно, замечает итальянский юрист, что, принимая решение, миланский суд сослался на «благо несовершеннолетнего». Однако ребенок не может высказаться о своем благе, и весьма сомнительно, что этим благом ребенок посчитал бы наличие двух отцов.

Суррогатное материнство связано еще с одним аспектом: любое искусственное оплодотворение неблагоприятно отражается на здоровье женщины, что вызвано большим числом эмбрионов. Помимо этого, «лишние» эмбрионы уничтожаются, то есть речь идет о селекции путем истребления человеческой жизни. Отношение к человеческому зародышу в данном случае — то же, что и к любому товару. Такая манипуляция человеческой жизнью, считает президент ассоциации «Наука и жизнь», — это следствие индивидуализма, царящего в обществе, преобладания права индивидуума над солидарностью. Солидарность же означает отвержение «культуры отбросов», о которой так часто упоминает Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана