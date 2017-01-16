Старейшей доминиканской монахине исполнилось 110 лет

Доминиканцы разместили в своих социальных сетях приветствия по случаю 110-летия Мари-Бернадетт, старейшей в мире доминиканской монахини, сообщает Rublev.com со ссылкой на CNA.

Сестра Мари, которая живет в подведомственной департаменту Ланды коммуне Дакс на юго-западе Франции, является не только старейшей по возрасту.

Как отмечается на странице Facebook издания Dominicains de Bordeaux: «Нашей дорогой сестре Мари-Бернадетт монастыря Доминиканцев в Дакс только что исполнилось 110 лет! Таким образом, она становится деканом Ланд. Как говорит его настоятельница: ”Для меня самым замечательным является то, что 18 апреля следующего года исполнится 90 лет как она является монахиней. Это рекорд!”»

В сообщении также сказано, что сестра Мари-Бернадетт молится за всех доминиканцев.

В монастыре Дакс доминиканские сестры проводят жизнь в молитве, духовных размышлениях, а также занимаются шитьем и выпечкой.