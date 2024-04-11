Во Франкфурте проходит выставка, посвященная истории монастыря кармелитов

В Институте истории города во Франкфурте-на-Майне проходит выставка «Стены, полные истории: Франкфуртский монастырь кармелитов», которая познакомит посетителей с почти 800-летней историей единственного сохранившегося средневекового монастырского комплекса во Франкфурте, сообщает «Седмица» со ссылкой на сайт Art is Next.

«Монастырь кармелитов имеет насыщенную историю, о которой впечатляюще рассказывает эта выставка», — сказала Франциска Кирмайер, исполняющая обязанности директора Института истории города, на пресс-презентации. – «Выставка связывает многовековую историю монастыря с историей города. Она сделает это особое место еще более привлекательным для общественности и туристов».

Монастырь ордена кармелитов был основан в середине XIII века и действовал на протяжении около 550 лет. После секуляризации 1803 года помещения монастыря использовались для различных нужд: в нём размещались склад, казарма, школа, пожарная часть, мастерские художников, конторы, ремонтные мастерские и пивная. Сейчас в монастыре находятся Институт истории города и Франкфуртский археологический музей, действует театр, проводятся концерты и выставки.

«С 1959 года история монастыря тесно связана с городскими архивами и, следовательно, с историей города», — сказала Франциска Кирмайер.

«Выставка рассказывает не только об истории самого монастыря, но и о более чем трёх десятках человек, связанных с монастырем», — отметил куратор выставки доктор Маркус Хефнер. – «Среди них – настоятели монастыря, короли и императоры, например, Карл V, папы и епископы, а также художники, архитекторы, актеры и другие деятели культуры».

На выставке рассказывается история ордена кармелитов, строительства и расширения монастыря, а также художественный замысел Йорга Ратгеба и его мастерской. Она также дает представление о повседневной монастырской жизни, религиозных и политических конфликтах, имевших место в разные эпохи. Кроме того, на выставке уделено внимание информации о реставрации и реконструкции зданий монастыря, а также о культурной и художественной жизни во Франкфурте в межвоенный и послевоенный периоды.

В центре выставочного зала представлен план монастыря, созданный примерно в 1800 году, а также старые фотографии помещений монастыря. Среди экспонируемых предметов можно увидеть позолоченную литургическую чашу 1703 года, два подсвечника конца XV ​​века из собора монастыря, а также ​​бронзовую печать Франкфуртского монастыря кармелитов XIV века, предоставленную Франкфуртским историческим музеем.

В ходе раскопок 1980-х и 2006 годов Франкфуртскому археологическому музею удалось обнаружить большое количество фрагментов средневековых построек, некоторые из которых сейчас представлены в экспозиции, а также захоронения под полом собора.