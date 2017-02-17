США: иудеи и католики получают высокие рейтинги на «термометре чувств»

Отношение жителей США к религии в целом и религиозным группам стало за минувший год более позитивным, в том числе и на волне предвыборной гонки кандидатов в президенты, особенно резко поменялось отношение к католикам, сообщают социологи из американского исследовательского центра Pew.

Ученые предложили респондентам показать на термометре «температуру отношения» к той или иной религиозной группе. В целом в США стали намного положительнее относиться к религии, в сравнении с аналогичным исследованием в 2014 году.

Самое «теплое» отношение у американцев – к евреям (67 градусов) и католикам (66 градусов). Самые «холодные» чувства – к атеистам и мусульманам, 50 и 48 градусов соответственно. Единственная деноминация, к которой отношение не поменялось, – евангельские христиане (61 градус).

В исследовании, проведенном путем интернет-анкетирования, приняли участие 4248 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

Ранее президент США Дональд Трамп во время Национального молитвенного завтрака поблагодарил консервативных христиан за поддержку во время предвыборной кампании. Он пообещал отстаивать их права.

Источник: РИА Новости