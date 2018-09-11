Социологи предложили новую типологию религиозности американцев

Социологи из Pew Research Center провели новое масштабное исследование, в результате которого пришли к выводу, что для оценки общей картины религиозного ландшафта необходимо использовать не только традиционные критерии.

Большинство взрослых жителей США относят себя к той или иной определенной религиозной конфессии или группе. Они называют себя католиками, баптистами, методистами, иудеями, мормонами или мусульманами. Другие участники социологических опросов описывают себя как атеистов или агностиков, или говорят, что у них нет конкретной религиозной принадлежности.

В целом в опросах, посвященных религиозной идентичности американцев, помимо обычных категорий, фигурируют еще несколько сотен вариантов ответов.



От «Приверженцев воскресных служб» до «Однозначно светских». Семь групп, иллюстрирующих религиозность нынешних американцев

Эксперты Pew Research применили новую методику исследования: они проанализировали религиозные убеждения и связанные с ними механизмы поведения людей с точки зрения пересечения с аналогичными критериями у членов других деноминаций. Другими словами, исследователи попытались выделить важнейшие черты, которые объединяют людей разных вероисповеданий или, наоборот, разделяют людей с одинаковой религиозной принадлежностью.

Результаты этого анализа позволили авторам исследования говорить о новой типологии религии в Америке.

Новая типология делит американцев на семь групп на основе общих религиозных и духовных убеждений, степени активности повседневного следования правилам благочестия, а также того, насколько важную роль играют религия и другие источники смысла в их жизни.

При формировании этих групп ученые не принимали во внимание такие параметры, как раса, этническая принадлежность, возраст, образование и политические взгляды. Тем не менее, некоторые из групп демонстрируют сильные партийные пристрастия или проявляют отчетливые демографические характеристики, иллюстрирующие внутренние связи между религией, расой и политикой в современном американском обществе.

Представителей первой группы эксперты назвали «Приверженцы воскресных служб» (англ. Sunday Stalwarts). Входящие в нее американцы наиболее религиозны. Они не только активно исповедуют свою веру, но и активно участвуют в религиозных собраниях.

Во вторую группу вошли «Верующие в Бога и страну» (англ. God-and-Country Believers) — эти американцы менее активно проявляют себя в церковных группах или других религиозных организациях, но, как и «приверженцы воскресных служб», они разделяют традиционные религиозные убеждения, а в социальных и политических вопросах придерживаются правых взглядов. Они в большей степени, чем представители любой другой группы, склонны видеть в иммигрантах угрозу.

Группу «Разнообразно благочестивых» (англ. Diversely Devout) составляют расовые и этнические меньшинства. Среди них наблюдается большое разнообразие не только с точки зрения демографии, но и в религиозности. Это единственная группа, в которой стабильное большинство заявляет, что, помимо веры в Бога «как описано в Библии», они также верят в экстрасенсов, реинкарнацию и духовную энергию физических предметов.

На противоположном конце спектра расположились «Однозначно светские» (англ. Solidly Secular). Американцы — представители этой группы наименее религиозны из семи выделенных групп. Это относительно богатые, высокообразованные взрослые американцы, в основном белые и мужчины; они обычно не называют себя ни религиозными, ни духовными и отвергают в равной степени как религиозные идеи эпохи New Age, так и библейскую веру в Бога. Многие из них вообще не верят в существование высшей силы.

Представители еще одной группы — «Религиозного Сопротивления» (англ. Religion Resisters), с одной стороны, в значительной степени верят в какую-то высшую силу или духовную силу, но не в Бога, о Котором пишет Библия. Многие из них разделяют некоторые верования New Age и считают себя духовными, но не религиозными. В то же время члены этой группы однозначно отрицательно относятся к любой организованной религии, заявляя, что церкви имеют слишком большое влияние в политике и что в целом религия приносит больше вреда, чем пользы.

Представители обеих этих типологических групп в целом либеральны и демократичны в своих политических взглядах.

Еще две группы расположились где-то на границе между крайне религиозными и нерелигиозными американцами. Так, семь из десяти «Религиозно расслабленных» американцев (англ. Relaxed Religious) говорят, что верят в Бога Библии, а четыре из десяти молятся ежедневно. При этом относительно немногие посещают церковные службы или читают священное Писание, и почти единодушно заявляют, что не нужно верить в Бога, чтобы быть нравственным человеком.

Все «Духовно бодрствующие» (англ. Spiritually Awake) придерживаются, по крайней мере, некоторых верований, характерных для движения New Age. В этом они расходятся с «Религиозно расслабленными», большинство из которых отвергает эти идеи. Они верят в Бога или какую-то высшую силу, хотя многие не верят в библейского Бога, и относительно немногие посещают церковные службы на еженедельной основе.

Хотя для создания типологических групп в качестве определяющего фактора не использовались традиционные категории религиозной принадлежности, тем не менее они иллюстрируют общую картину внутри каждой группы, заявляют авторы исследования.

Так, несмотря на четкие закономерности в группах, ни одна типологическая группа не является единообразной в своей религиозной принадлежности. Это показывает, что члены широко различающихся религиозных традиций иногда имеют много общего: «Приверженцы воскресных служб», например, — это в основном протестанты, но в эту группу также входят католики, мормоны, Свидетели Иеговы, иудеи, мусульмане, индуисты и другие.

Исследователи отмечают, что предложенная типология не призвана заменить собой общепринятые подходя к анализу религиозности, но лишь предоставляет экспертам дополнительные инструменты для оценки.

Источник: Рублёв