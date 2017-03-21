СМИ: в Австралии расист напал на католического священника-индийца

Католический священник-индиец получил ранение ножом в шею, когда готовился к мессе в одной из церквей в пригороде Мельбурна.

Как сообщает газета Times of India, священника спасли церемониальные одежды, ранение оказалось несерьезным.

«Ты индиец — индус или мусульманин, ты не можешь служить мессу, я убью тебя», — приводит издание слова нападавшего. Через несколько часов преступник, которому удалось сбежать из церкви, был арестован. Им оказался 72-летний местный житель. Ведется расследование.

48-летний священник Томи Калатхур Мэтью — уроженец округа Кожикоде (Индия, штат Керала). Он служит в церкви в Мельбурне с 2014 года.

В последнее время индийцы часто становятся мишенью атак на почве расовой ненависти, в основном в США. Возможно это происходит потому, что индийская община в Америке составляет около 5 млн. человек. Так, 23 февраля в баре города Олейте, пригороде Канзас-Сити, ветеран вооруженных сил США открыл огонь по сидящим в баре индийцам, в результате один человек погиб, еще два получили ранения. 3 марта выходец из Индии был застрелен в штате Южная Каролина. В тот же день еще один индиец был ранен в городе Кент (штат Вашингтон) — в него выстрелил неизвестный белый мужчина, лицо которого было скрыто маской.

Источник: ТАСС