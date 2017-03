СМИ: в Англии кроличья нора оказалась входом в подземный храм тамплиеров

В Великобритании кроличья нора выдала расположение подземного храма ордена тамплиеров, сообщает издание Metro.

Древнюю рукотворную пещеру нашли на фермерском поле неподалеку от города Шропшир. Вход в нее был замаскирован под кроличью нору. Местные жители, побывавшие в святилище, рассказали, что оно находится в отличном состоянии.

Stunning 700-year-old giant cave used by #Knights Templar found behind a #rabbit hole in the British countryside https://t.co/4RuMVFSbcW — Josine van Erp (@joscene_) 9 марта 2017 г.