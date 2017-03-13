СМИ: в Англии кроличья нора оказалась входом в подземный храм тамплиеров
В Великобритании кроличья нора выдала расположение подземного храма ордена тамплиеров, сообщает издание Metro.
A hole in the ground leads to a huge #secret #KnightsTemplar #Caves #Religion #Christian #London #England #Art https://t.co/Q9pGgWMki5 pic.twitter.com/FzUNfIFlJA
— Vintage A I (@cflegette) 10 марта 2017 г.
Древнюю рукотворную пещеру нашли на фермерском поле неподалеку от города Шропшир. Вход в нее был замаскирован под кроличью нору. Местные жители, побывавшие в святилище, рассказали, что оно находится в отличном состоянии.
Stunning 700-year-old giant cave used by #Knights Templar found behind a #rabbit hole in the British countryside https://t.co/4RuMVFSbcW — Josine van Erp (@joscene_) 9 марта 2017 г.
По данным Metro, возраст храма может достигать 700 лет. Однако специалисты не берутся назвать точную дату его возведения. По мнению журналистов, святилище скорее всего принадлежало рыцарям ордена тамплиеров или их последователям.
Rabbit hole in farmer’s field leads to beautiful #mysterycaves in England! https://t.co/nL0cNJoslV #caves #England pic.twitter.com/TfYsmIiteg
— Zee Yaseen (@iamzeeyas) 10 марта 2017 г.
Источник: РИА Новости
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