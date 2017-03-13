СМИ: в Англии кроличья нора оказалась входом в подземный храм тамплиеров

В Великобритании кроличья нора выдала расположение подземного храма ордена тамплиеров, сообщает издание Metro.

Древнюю рукотворную пещеру нашли на фермерском поле неподалеку от города Шропшир. Вход в нее был замаскирован под кроличью нору. Местные жители, побывавшие в святилище, рассказали, что оно находится в отличном состоянии.

Stunning 700-year-old giant cave used by #Knights Templar found behind a #rabbit hole in the British countryside https://t.co/4RuMVFSbcW — Josine van Erp (@joscene_) 9 марта 2017 г.

По данным Metro, возраст храма может достигать 700 лет. Однако специалисты не берутся назвать точную дату его возведения. По мнению журналистов, святилище скорее всего принадлежало рыцарям ордена тамплиеров или их последователям.

Источник: РИА Новости