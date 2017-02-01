Сергей Худиев: кровавого диктатора нет, а геноцид есть

Лидеры мировой цивилизации породили в Ираке хаос, который привел к геноциду христиан. А память Холокоста все это время отмечалась со словами «никогда больше». Это весьма удручает, но попробуем посмотреть, почему это так.

На прошлой неделе отмечался Международный день памяти жертв Холокоста – массового истребления евреев и цыган нацистами и их пособниками в Европе. Именно в этот день, 27 января, русские солдаты освободили Освенцим.

Годовщина эта сопровождалась приличествующими речами о том, что Холокост не должен повториться. Никогда больше! Никогда больше человечество не будет безучастно смотреть на геноцид!При всей несомненной нравственной силе таких речей фактически, увы, они не имеют отношения к действительности.

Геноцид со времен той войны повторялся много раз – и повторяется прямо сейчас.

Происходили и масштабные межэтнические столкновения со взаимной резней, и более-менее «чистые» случаи геноцида, когда какая-то одна группа подвергалась истреблению. Мировое сообщество реагировало на это по-разному – но всегда соображения реальной политики преобладали над моральными.

Это внушает глубокий пессимизм в отношении падшей человеческой природы, но это также побуждает рассмотреть происходящее и извлечь некоторые уроки.

Последним по времени (и еще длящимся) геноцидом является геноцид ближневосточных христиан.

Сам факт геноцида никем не отрицался, но никаких мер по его пресечению предпринято не было – разве что недавно, по мере того, как западные страны и Россия начали бомбить ДАИШ и поддерживать силы, ему противостоящие, выжившие христиане получили некоторое облегчение.После свержения Саддама Хусейна христианское население Ирака сократилось примерно на 80% процентов. (Для сравнения: при Холокосте погибло 72% процента евреев в оккупированных нацистами странах Европы).

Хуже того, политика ведущих демократий мира до самых недавних пор содействовала расширению геноцида христиан.

Я не хочу сказать, что это было целью их политики – но это было на сто процентов предсказуемым и в глазах западных лидеров совершенно приемлемым побочным эффектом.

С самого начала было очевидно, что падение режима Башара Асада неизбежно приведет к геноциду христиан (и алавитов), что разрозненные группировки «умеренной оппозиции» просто не смогут создать сильное правительство, которое хотело бы и могло защитить права (или хотя бы жизнь) меньшинств.

Западные лидеры не могли не знать, что исполнение их требования «Асад должен уйти» будет означать новую волну геноцида христиан – и они были на это вполне согласны. Их это устраивало.

Только упорство «кровавого мясника» Башара Асада и то, что ему на помощь пришел еще один «плохой парень», Владимир Путин, не дало этому сценарию осуществиться. А провал Демократической партии на выборах в США делает перспективы сирийских христиан достаточно обнадеживающими.

Но мы стоим перед тем фактом, что лидеры мировой цивилизации, столпы прогресса и хранители ценностей, сначала породили в Ираке хаос, который привел к геноциду христиан, потом увеличили этот хаос, уничтожив государственность в Ливии, и потом, уже в Сирии, добивались такого развития событий, которое – как им не могло не быть известно на иракском примере – привело бы к новой волне геноцида.

А память Холокоста, конечно, все это время отмечалась со словами «никогда больше». Это весьма удручает, но попробуем посмотреть, почему это так.Конечно, это слишком большой вопрос для колонки, но кое-что можно сразу заметить.

Большинство геноцидов – как и геноцид ближневосточных христиан – не похожи на Холокост.

Холокост был тщательно спланированным и осуществленным деянием государства. Множество исполнителей, проявляя высокую организованность и дисциплину, используя последние доступные на тот момент технологии, по приказам верховной власти изолировали, депортировали, перевозили к местам уничтожения и истребляли миллионы невинных людей.

Предшествовала этому гибель немецкой демократии и установление личной диктатуры Гитлера. После гибели самого Гитлера установилась демократия и злодеяния прекратились.

Отсюда в западном сознании сложился прочный образ, что геноцид – это то, чем занимаются диктатуры с ясно опознаваемым лидером, который является «новым Гитлером», с которым и надо покончить, чтобы геноцид пресечь. После чего водворится демократия и все будет хорошо.

Но это, скорее, редкий случай. Большинство геноцидов – вовсе не дело персоналистских диктатур. В конце концов, большинство обществ в истории человечества были авторитарными – далеко не все они занимались геноцидом.

Геноцид чаще всего это не действие государства, это продукт хаотического насилия при отсутствующем, слабом или попустительствующем государстве.

Как показывает опыт того же Ирака, авторитарный правитель (даже такой неприятный, как Саддам Хусейн), напротив, стоит между меньшинствами в своей стране и геноцидом.

Но реальность «кровавого диктатора нет, а геноцид есть» отторгается западным сознанием как вызывающая когнитивный диссонанс и ломающая картину мира. Ведь все зло от диктаторов, разве не так?

Поэтому очень легко обвинить в геноциде авторитарного правителя – Саддама, Каддафи, про Асада вот недавно бурно писали, что он (на пару с Путиным) совершает новый Холокост.

А когда группу населения истребляют какие-то невнятные полевые командиры без явного общего вождя – это не опознается как Холокост. Потому что, главное, непонятно, что с этим делать. «Свергнуть диктатора и установить демократию» – так уже ведь свергли.Вторая причина – это монополизм в СМИ.

Да, конечно, на Западе есть свобода слова. Но это не мешает монополизации определенного взгляда на происходящее.

Это можно сравнить с рынком программного обеспечения. Рынок свободен, есть MAC OS, есть множество видов Linux, но на подавляющем большинстве компьютеров стоят разные варианты Windows. Большинство пользователей даже не в курсе того, что альтернативные системы существуют. Microsoft – фактический монополист, все остальные должны подстраиваться под него.

На рынке информации англоязычного мира абсолютно преобладают несколько гигантов, которые будут бомбить аудиторию душераздирающими свидетельствами (истинными или нет) чудовищной жестокости тиранов, а вот резня, которая начнется по свержении тиранов, будет очень сильно на заднем плане.

Ее не будут как-то тщательно скрывать – просто эту информацию надо будет искать намеренно. А на первых страницах будет рассказано о страшных преступлениях страшного тирана Асада и его друга Путина. СМИ просто склонны задвигать политически неудобные геноциды куда-нибудь далеко на задние страницы.

Монополизм СМИ стал очень хорошо заметен в ходе предвыборной кампании в США, и теперь, после победы Трампа, большая часть изданий перестали играть в объективность и являют себя верными солдатами (демократической) партии.

Оказывается, что Холокост, а равно трампофашизм, это когда Трамп отказывается принимать иммигрантов из мусульманских стран, а вот ближневосточным христианам, как преследуемой группе, решает оказать предпочтение.

Что же, очень много людей хотели бы перебраться в такую богатую страну, как США, и большинству из них отказывают – и отказывали при предыдущей администрации. Получить отказ в возможности переселиться в богатую и благоустроенную страну огорчительно, но множество людей подвергались этому при Обаме и будут подвергаться при любом президенте.

США не смогут принять всех желающих и в любом случае кому-то откажут.

Просто при Обаме отказывали христианам, и мало кого это печалило, и никто не объявлял это фашизмом и не устраивал манифестаций.Но в любом случае, при отказе во въезде не отрубают голов, не сжигают заживо, не побивают камнями, не перерезают горла, не распинают, не продают дочерей на невольничьем рынке – это точно не геноцид.

Но в среде приличных, любящих, толерантных, открытых, прогрессивных людей именно отказ во въезде (и только в этом случае) будет Фашизмом и Холокостом – а реальный геноцид будет игнорироваться, как он игнорировался до этого – в полном комфорте и с сознанием своей незамутненной нравственной правоты.

Однако само избрание Трампа, вопреки усилиям ведущих медиа, – явный сбой в этой системе и уже поэтому знак надежды. Нет, человечество, конечно, не изменится.

Но шансы вот этой конкретной группы – ближневосточных и особенно сирийских христиан – сильно улучшатся.

Автор: Сергей Худиев Христианский публицист, богослов. Ведущий еженедельной радиопередачи «Христианство: трудные вопросы». Автор книг и ряда статей, в частности, на портале «Правмир», в журналах «Альфа и Омега», «Фома».

Источник: «Взгляд»

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