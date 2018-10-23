Секретарь Конгрегации по канонизации святых рассказал, как продвигается процесс беатификации Папы Пия XII

Для беатификации Папы Пия XII необходимо лишь подтверждение чуда, совершенного его заступничеством: об этом сообщил архиепископ Марчелло Бартолуччи, секретарь Конгрегации по прославлению святых, выступая с докладом о ходе процесса по случаю шестидесятилетия со дня смерти Эудженио Пачелли. «До сих пор, — пояснил он, — не было проведено каноническое расследование различных приписанных ему милостей и предполагаемых чудес». Это не значит, что существуют какие-либо сомнения в святости Пия XII: в процессах беатификации и канонизации «не всегда времена Бога совпадают с нашими временами», отметил архиепископ Бартолуччи и призвал верующих «чаще просить о заступничестве Пия XII», тем самым конкретно содействуя ускорению процесса причисления его к лику блаженных.

В телеграмме по случаю 60-летия со дня смерти Пия XII Папа Франциск называет его «великим пастырем, искренним другом человечества и верным служителем Евангелия, о ценностях которого он неустанно напоминал всем людям доброй воли». Святейший Отец выражает надежду, что почитатели Пия XII, укрепляемые его примером христианского героизма, «смогут с мужеством и доверием давать свидетельство веры и любви и стать орудием мира, основанного на справедливости, о котором он никогда не прекращал взывать для мира».

Слава о святости Папы Пия XII распространилась еще при его жизни, а также сразу после смерти. Его захоронение в соборе Святого Петра посещает огромное число верующих, которые высоко ценят «его труд пастыря и благодетеля Церкви и человечества в трагические годы; его молитвенный дух и внимание к различным категориям людей в Церкви и в обществе; его доктрину и наставление, внимательное к сложностям новой эпохи», отметил архиепископ Бартолуччи, добавив, что нельзя забывать прежде всего о святости его жизни, об единении с Богом, милосердии и других присущих ему христианских добродетелях.

Диффамационная кампания, развернутая против Папы Пия XII и обвиняющая его в молчании и равнодушии перед страданиями еврейского народа в годы Второй мировой войны, — «не что иное, как клевета», отмечает секретарь Конгрегации по прославлению святых: «Они не оказали никакого влияния на показания свидетелей на каноническом процессе и были с легкостью отвергнуты объективной исторической правдой». Святой Престол досрочно открыл архивы, касающиеся Пия XII. Они состоят из 12 томов объемом почти в 8000 страниц и включают в себя свидетельства непосредственных очевидцев фактов, восходящих к гитлеровскому периоду. Архивы выявили полную безосновательность обвинений в адрес Пия XII, красноречиво свидетельствуя о благоразумии и любви, проявленными Папой в период войны.

Источник: Vatican News