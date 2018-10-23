Секретарь Конгрегации по канонизации святых рассказал, как продвигается процесс беатификации Папы Пия XII

Секретарь Конгрегации по канонизации святых рассказал, как продвигается процесс беатификации Папы Пия XII

Октябрь 23, 2018

Для Папы Пия XII необходимо лишь подтверждение чуда, совершенного его заступничеством: об этом сообщил архиепископ Марчелло Бартолуччи, секретарь Конгрегации по прославлению святых, выступая с докладом о ходе процесса по случаю шестидесятилетия со дня смерти Эудженио Пачелли. «До сих пор, — пояснил он, — не было проведено каноническое расследование различных приписанных ему милостей и предполагаемых чудес». Это не значит, что существуют какие-либо сомнения в святости Пия XII: в процессах беатификации и канонизации «не всегда времена Бога совпадают с нашими временами», отметил архиепископ Бартолуччи и призвал верующих «чаще просить о заступничестве Пия XII», тем самым конкретно содействуя ускорению процесса причисления его к лику блаженных.

В телеграмме по случаю 60-летия со дня смерти Пия XII Папа Франциск называет его «великим пастырем, искренним другом человечества и верным служителем Евангелия, о ценностях которого он неустанно напоминал всем людям доброй воли». Святейший Отец выражает надежду, что почитатели Пия XII, укрепляемые его примером христианского героизма, «смогут с мужеством и доверием давать свидетельство веры и любви и стать орудием мира, основанного на справедливости, о котором он никогда не прекращал взывать для мира».

Слава о святости Папы Пия XII распространилась еще при его жизни, а также сразу после смерти. Его захоронение в соборе Святого Петра посещает огромное число верующих, которые высоко ценят «его труд пастыря и благодетеля Церкви и человечества в трагические годы; его молитвенный дух и внимание к различным категориям людей в Церкви и в обществе; его доктрину и наставление, внимательное к сложностям новой эпохи», отметил архиепископ Бартолуччи, добавив, что нельзя забывать прежде всего о святости его жизни, об единении с Богом, милосердии и других присущих ему христианских добродетелях.

Диффамационная кампания, развернутая против Папы Пия XII и обвиняющая его в молчании и равнодушии перед страданиями еврейского народа в годы Второй мировой войны, — «не что иное, как клевета», отмечает секретарь Конгрегации по прославлению святых: «Они не оказали никакого влияния на показания свидетелей на каноническом процессе и были с легкостью отвергнуты объективной исторической правдой». Святой Престол досрочно открыл архивы, касающиеся Пия XII. Они состоят из 12 томов объемом почти в 8000 страниц и включают в себя свидетельства непосредственных очевидцев фактов, восходящих к гитлеровскому периоду. Архивы выявили полную безосновательность обвинений в адрес Пия XII, красноречиво свидетельствуя о благоразумии и любви, проявленными Папой в период войны.

Источник: Vatican News

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