В Севилье беатифицированы 20 мучеников времен гражданской войны в Испании

Группу из 20 испанцев, убитых из ненависти к вере в 1936 году во время Гражданской войны в Испании объявил мучениками префект Дикастерии по прославлению святых кардинал Марчелло Семераро. «Мученик — это не просто тот, кто терпит гонения, но и тот, кто способен сказать: „Отец, прости“, цитирует прелата rossaprimavera.ru со ссылкой на Vatican News.

Христианская жизнь «есть не путешествие, а рискованная миссия»: нет того, «кому платят за аплодисменты, как в земных зрелищах», Христос «предупреждает, что его ученичество может поставить под угрозу даже семейные узы», — подчеркнул кардинал, который 18 ноября, в соборе Севильи представляя Папу Римского Франциска, председательствовал на беатификации дона Мануэля Гонсалеса-Серны Родригеса и 19 его сподвижников, причисленных к мученикам.

Двадцать новых блаженных, пояснил кардинал, являются еще одним примером того «мученичества», о котором Папа Франциск говорил в прошлый четверг в аудиенции с участниками конференции на тему «Общественное измерение святости». Их насильственная смерть, напомнил он, произошла в контексте религиозных преследований в Испании в 1936 году. Отдельные эпизоды также сопровождались разрушением священных изображений, поджогами церквей и других религиозных зданий.

Большую часть группы мучеников составляют священники; остальные — верующие миряне, и среди них есть один со своим сыном, который учился в семинарии. Есть также женщина, которая очень «активно занималась благотворительной деятельностью и была соратницей приходского священника», дона Мануэля Гонсалеса-Серны Родригеса. Последний, «чтобы засвидетельствовать свою веру, хотел быть расстрелянным рядом с Евангелием».

Другой священник, Мигель Борреро Пикон, «в момент своей мученической кончины хотел надеть рясу, чтобы публично показать свою принадлежность к священству». Убийства других происходили «в разных формах; все, однако, в решающий момент приняли смерть как выражение своей верности Христу».

Священник Хуан Мария Кока Сааведра в течение пяти дней заключения, которому он был подвергнут, осуществлял служение примирения; другие «молились и утешали друг друга, выражая также слова прощения своим убийцам».

Кардинал вспомнил святого Амвросия, который, проповедуя в Милане, говоря о мученической кончине девы Агнессы, сказал: «Я называю ее мученицей… Разве этого недостаточно?». С другой стороны, в Евангелии говорится: «Предадут вас в суд… Когда будут предавать вас, не заботьтесь о том, как или что вы скажете, ибо в тот час будет дано вам, что вы должен сказать…» (Мф 10, 17-19). «Это не совсем „обнадеживающие слова“, — прокомментировал кардинал Семераро. Прежде всего они проясняют одну вещь: „почитание мучеников и размышление об их судьбе и страданиях, которые они претерпели за христианскую целостность даже в гонениях, не должно отвлекать нас или отвлекать нас от размышлений о нашем христианском состоянии“.

О страданиях говорит и святой апостол Павел в отрывке из Послания к Римлянам (5, 5) и напоминает о присутствии Духа. Апостол хочет сказать, что даже «страдания и испытания могут, с христианской точки зрения, обрести смысл» и «на самом деле не стоит считать себя сверхлюдьми, вечными победителями: оставим их, — прокомментировал префект, — в телевизионных драмах». Однако жизненные испытания могут «помочь нам повзрослеть и, принимая во внимание нашу хрупкость — не соревнуясь в своих силах, а разделяя свои слабости — они помогают нам открыться для человеческого участия».

Об одном из этих мучеников, священнике Франсиско де Асис Ариас Ривас, «свидетели прямо заявили, что, несмотря на то, что ему пришлось пережить особые унижения со стороны своих преследователей, он умер, прощая их».

Точно так же дон Мариано Кабальеро Рубио и дон Педро Карбальо Корралес умерли, взывая к Божьему милосердию и прощению нападавших. «Мученик, в конце концов, — заключил кардинал, — это не просто тот, кто терпит гонения, но и тот, кто, как Иисус с креста, способен сказать: „Отче, прости“.