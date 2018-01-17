Сегодня Церковь переживает день, посвященный диалогу с иудеями

18 января начинается «Неделя молитв о единстве христиан», а накануне — 17 января — по сложившейся традиции Церковь переживает день, посвященный диалогу с иудеями, который называется также «Днем иудаизма». Его мероприятия включают в себя научные конференции и дискуссии по отношениям между иудеями и христианскими церквями, семинары по традициям иудаизма, концерты еврейской национальной музыки, выставки и другое.

Особенности проведения «Дня иудаизма» в разных странах должны определить местные Епископские конференции, поскольку отношения между католической церковью и иудаизмом в разных странах складываются по-разному.

Кардинал Курт Кох, возглавляющий Папский Совет по содействию христианскому единству и Комиссию по вопросам религиозных контактов с иудаизмом, называет евреев «старшими братьями христиан», а также напомнает, что между католиками и иудеями существует прочная связь.

В сегодняшне непростой международной обстановке особенно важно, чтобы христиане и иудеи давали современному миру одно и тоже свидетельство». Так, по словам кардинала, заповедь «не убий» и ныне остается весьма актуальной.

Защита человеческой жизни в секуляризованном обществе – это серьезнейший вызов, стоящий перед нами, — подчеркивает председатель Комиссии по вопросам религиозных контактов с иудаизмом. Иудеи и христиане имеют в этом отношении общую библейскую традицию, краеугольный камень которой – убеждение в том, что человек сотворен по образу и подобию Божию.

В свою очередь салезианский священник Норберт Хофманн считает, что «День иудаизма» нужен, для того чтобы «подчеркнуть еврейские корни христианства и содействовать христианско-иудейскому диалогу». При этом, по мнению о. Хофманна, как иудеи, так и христиане «не должны забывать о обетовании мира, которое исполнится в конце времен».

«Межрелигиозный диалог — это, прежде всего, встреча людей, представляющих разные религиозные убеждения. Это не полное смешение самих религиозных систем, но, прежде всего, встреча людей, которые знакомы друг с другом через этот диалог, и это познание означает, что кто-то другой становится иным, но уже не чужим, — цитирует Радио Ватикана епископа Рафаила Марковского, председателя комитета Конференции епископов Польши по диалогу с иудаизмом.