РПЦ берет паузу для прояснения ситуации вокруг заявлений Патриарха Варфоломея — пресс-секретарь Патриарха Кирилла

В Московском Патриархате считают последние заявления Константинопольского Патриарха Варфоломея одним из результатов нынешнего политического напряжения вокруг России.

«Политическое напряжение, которое существует сейчас в мире вокруг нашей страны, как мы с сожалением констатируем, затрагивает иногда и Церковь», — заявил пресс-секретарь Патриарха Кирилла священник Александр Волков в эфире радио «Радонеж».

Как сообщалось, на прошедшем на днях в Стамбуле Синаксисе (Соборе) Константинопольской Церкви Вселенский Патриарх Варфоломей I заявил, что Константинополь обладает приоритетными правами на разрешение проблем в православном мире. Он также назвал неканоничным «вмешательство» России и Московского Патриархата в церковные дела Украины и оставил это право за собой.

Эти и другие заявления, сделанные Константинопольским патриархом в последние дни, вызвали серьезное непонимание в Русской Православной Церкви, сказал пресс-секретарь предстоятеля РПЦ.

«После встречи Патриархов Кирилла и Варфоломея 31 августа мы стали свидетелями ряда не до конца нам понятных заявлений со стороны константинопольской иерархии. Сейчас, я думаю, нам надо взять некоторую паузу и получить какие-то дополнительные разъяснения», — добавил священник.

По его словам, те фрагменты из речи Патриарха Варфоломея, которые появились на некоторых американских грекоязычных сайтах, «вызывают, по меньшей мере, недоумение и удивление, а в большей степени — серьезное непонимание».

«Нам нужно набраться терпения, чтобы окончательно все прояснить», — заявил пресс-секретарь Патриарха Кирилла.

Источник: Интерфакс