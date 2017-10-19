Религия и ценности не позволят искусственному интеллекту вытеснить людей на обочину жизни — основатель «AliBaba»

Религия и ценности не позволят искусственному интеллекту вытеснить людей на обочину жизни — основатель «AliBaba»

Октябрь 19, 2017

Сколково. 19 октября. Цифровизация неизбежно приведет к трансформации рынка труда и к вытеснению его с производств, однако не стоит опасаться, что заменит человека полностью, заявил основатель и председатель совета директоров компании «Alibaba Group» Джек Ма, выступая на конференции «Цифровая экономика».

« не будет создавать новые места, потому что машины, искусственный интеллект будут заниматься производством. Люди будут заниматься чем-то другим», — сказал он, отвечая на вопрос о рисках роста безработицы по мере цифровизации мировой экономики.

«Если посмотреть на прошлые технологические революции, на индустриальные революции — да, они меняли структуру трудового рынка. И я думаю, мы увидим это снова», — отметил он.

При этом Дж.Ма оптимистично смотрит на будущее и считает, что машины не смогут полностью заменить человека.

«В прошлом люди работали как машины, но со временем, в будущем, машины станут больше как люди. А люди смогут быть людьми. У людей есть религия, у людей есть ценности. Я не думаю, что машины смогут вытеснить людей полностью», — заявил основатель «Alibaba Group».

«Я думаю, что Интернет и цифровые технологии станут решением для многих проблем. Это будет более устойчивое развитие. Я думаю, оно сделает людей более счастливыми», — добавил он.

 

Источник: Интерфакс-Религия

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