Религия и ценности не позволят искусственному интеллекту вытеснить людей на обочину жизни — основатель «AliBaba»

Сколково. 19 октября. Цифровизация неизбежно приведет к трансформации рынка труда и к вытеснению его с производств, однако не стоит опасаться, что искусственный интеллект заменит человека полностью, заявил основатель и председатель совета директоров компании «Alibaba Group» Джек Ма, выступая на конференции «Цифровая экономика».

«Производство не будет создавать новые места, потому что машины, искусственный интеллект будут заниматься производством. Люди будут заниматься чем-то другим», — сказал он, отвечая на вопрос о рисках роста безработицы по мере цифровизации мировой экономики.

«Если посмотреть на прошлые технологические революции, на индустриальные революции — да, они меняли структуру трудового рынка. И я думаю, мы увидим это снова», — отметил он.

При этом Дж.Ма оптимистично смотрит на будущее и считает, что машины не смогут полностью заменить человека.

«В прошлом люди работали как машины, но со временем, в будущем, машины станут больше как люди. А люди смогут быть людьми. У людей есть религия, у людей есть ценности. Я не думаю, что машины смогут вытеснить людей полностью», — заявил основатель «Alibaba Group».

«Я думаю, что Интернет и цифровые технологии станут решением для многих проблем. Это будет более устойчивое развитие. Я думаю, оно сделает людей более счастливыми», — добавил он.

Источник: Интерфакс-Религия