Путин осмотрел выставку «Roma Aeterna» с шедеврами из пинакотеки Ватикана

Президент РФ Владимир Путин посетил Третьяковскую галерею, где осмотрел выставку «Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана» и «Шедевры Византии».

Осмотр экспозиции Путин начал с редкого произведения римской школы XII века, образа «Христос Благословляющий». Эта картина прежде никогда не экспонировалась и пределы Ватикана не покидала.

Далее была представлена работа Маргаритоне д’Ареццо «Святой Франциск Ассизский»(XIII век). По словам сотрудников Третьяковки, она вошла во все учебники по истории искусства и ценна тем, что является одним из самых ранних изображений святого, сыгравшего важную роль в истории Западной Церкви.

В рамках осмотра, Путин также познакомился с произведениями готических мастеров, крайне немногочисленные в русских собраниях.

Выставка «Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» представляет из себя уникальный проект: впервые Музеи Ватикана показывают в России лучшую часть своей коллекции — шедевры 12-18 веков, в том числе работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена.

Предварительная договоренность о проведении выставки была достигнута в ходе встречи президента Путина с Папой Римский Франциском в ходе визита российского лидера в Ватикан в июне 2015 года.

Многие сюжеты картин посвящены драматическим событиям из жизни Иисуса Христа и различных святых, рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время экскурсии. Путин удивился такому количеству шедевров, которые Ватикан предоставил для экспозиции Третьяковки.

«Я даже не верю своим глазам», — ответила ему директор галереи. По ее словам, раньше договориться о такой экспозиции было практически невозможно, многие эти картины никогда не вывозились за пределы Ватикана и тщательно охраняются.

Также глава государства познакомился с экспонатами выставки «Шедевры Византии». В этом зале внимание Путина привлекли двусторонняя икона «Богоматерь Одигитрия» XIV века. Как пояснила Трегулова, так-то образы использовались раньше во время крестных ходов и процессий. Говоря об уникальности этой экспозиции, она отметила, что многие из этих икон раньше хранились на Афоне, почти все экспонаты — редкие вещи, которые за пределы Греции не вывозились.

Источник: ТАСС