Православные верующие вступили в масленичную неделю

Православные верующие вступили в масленичную или сырную неделю — последнюю перед началом Великого поста, когда еще отсутствуют строгие ограничения в еде и развлечениях.

Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника — Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. В 2017 году Масленица пройдет с 20 по 26 февраля.

НЕ ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

«Понятие масленичной или сырной недели связано с пасхальным циклом праздников, который сформировался в православной церкви еще в середине первого тысячелетия от Рождества Христова. Поэтому говорить, что как таковая масленичная традиция есть традиция языческая, неверно», — сказал РИА Новости профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов.

По его словам, в прошлые столетия действительно происходило соединение «фольклорных и языческих субстратов представлений с представлениями религиозными», однако впоследствии это сошло на нет.

К ХIХ — началу ХХ века большая часть обрядов, например, сжигание Масленицы, утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер. При этом Масленица по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм, голодание и покаяние Великого поста.

СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Собеседник агентства отметил, что для современных поколений православных христиан сырная неделя — это, прежде всего, последняя неделя перед Великим постом. «С одной стороны, это уже полупост, потому что мы уже не вкушаем мясную пищу. С другой стороны, Масленица — это время, когда можно порадовать себя яйцами, молоком, маслом, сыром — все это разрешается каждый день масленичной недели», — заметил Козлов.

Он добавил, что на масленичной неделе еще не накладываются ограничения на развлечения. «В Западной Европе это было традиционное время для карнавалов. У восточных христиан как таковой карнавальной традиции не было, однако считалось, что это время, когда человек в разумных пределах позволяет себе отдохнуть. С тем, чтобы с новыми силами потом вступить в Великий пост», — пояснил священнослужитель.

Кроме того, последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.