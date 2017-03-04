Пост настоящий и фальшивый. Месса Папы Франциска 3 марта

Настоящий пост – это помощь ближнему, фальшивый же пост смешивает благочестие с тщеславием: об этом сказал Папа Франциск на Мессе в часовне Пресвятой Троицы в Ватикане, где он служил 3 марта.

Литургические чтения дня приглашают к покаянию. Как гласит ответный Псалом, Богу угодно «сердце сокрушенное», то есть сердце, чувствующее и осознающее свою греховность. В чтении из Ветхого Завета, взятого из Книги пророка Исаии, Бог порицает фальшивое благочестие лицемеров: они постятся, одновременно заботясь о своих нечистых делах, угнетают работников и ссорятся, «чтобы дерзкою рукою бить других», говорится в отрывке из Книги пророка Исаии. С одной стороны, они совершают пост, с другой – творят беззаконие. Такой пост лицемерен: это слово часто употребляет Иисус. Лицемерие – это когда ты жертвуешь большую сумму на Церковь, но несправедливо оплачиваешь труд домработницы или подчиненных на предприятии.

Папа рассказал историю, приключившуюся после Второй мировой войны с иезуитом Педро Аррупе, когда тот был миссионером в Японии. Местный богач пожертвовал на миссию и для передачи конверта с деньгами взял с собой фотографа и журналиста. В конверте же оказалось… 10 долларов.

«Так же поступаем и мы, когда несправедливо оплачиваем чей-то труд. Тогда мы из нашего покаяния, молитвы, поста и милостыни берем себе взятку: взятку тщеславия и показухи. Все это не настоящее, речь идет о лицемерии. Вот почему Иисус говорит молиться втайне, не трубить перед собой, когда мы даем милостыню, не изображать печаль, когда постимся. Он как бы говорит: пожалуйста, когда вы творите добрые дела, не берите от них себе процент, но предназначайте все Отцу».

Затем Святейший Отец процитировал пророка Исаию, поясняющего, что есть истинный пост. Эти слова звучат поразительно актуально для сегодняшнего дня:

«´Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся´. Подумаем над этими словами в глубине сердца, подумаем о том, как мы постимся, молимся и подаем милостыню. Представим себе, что чувствует человек после ужина, за который заплатил 200 евро, увидев голодного и пройдя мимо него даже не взглянув».

Источник: Радио Ватикана