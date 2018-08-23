Польша и Португалия остаются самыми религиозными среди католических стран Европы

Опубликованные Pew Research Center в середине 2017 г. и в середине 2018 г. социологические исследования показали, что Португалия и Польша сохраняют самый высокий уровень религиозности среди европейских стран, традиционно отличающихся своей приверженностью к Римско-Католической Церкви.

Польша и Португалия относятся к числу стран с католическим большинством, где доля граждан, заявляющих о своей принадлежности к католицизму, согласно и официальной статистике и опросам, колеблется в районе 88-90%. И это неоспоримое лидерство среди европейцев, так как в Италии и в Ирландии, стоящих соответственно на четвёртом и пятом местах по этому параметру, католики по разным подсчётам и замерам составляют не более 80% населения. Только Хорватия приближается к показателям Польши и Португалии со своими 84-86% жителей, идентифицирующих себя с Католической церковью.

Из респондентов в Польше, осознающих себя католиками, 39 % ходят в церковь каждое воскресение или раз в месяц. Чаще поляков ходят в церковь только итальянцы (у них – 43%). Из опрошенных португальцев таковых насчитывается 36 %, что является четвёртым результатом. (Надо отметить, что среди вообще всех христиан Центральной и Восточной Европы Польша здесь самая ревностная, причём с огромным отрывом – у католиков-хорватов и православных боснийских сербов по посещаемости богослужений набирается лишь приблизительно по 24%.)

Ежедневная приватная молитва является важной составляющей религиозной жизни португальцев и поляков – соответственно 37 % и 29 % опрошенных молятся каждый день. Среди католических стран большее рвение в этом вопросе проявляют, согласно опросам лишь хорваты – 44 %.

Поляки проявляют немалую и ревность в соблюдении постов и отделения пожертвований для нужд своих церковных общин. Польша в отношении поста – абсолютный рекордсмен среди католических стран Европы и занимает второе место среди всех европейских стран с христианским большинством – 77% опрошенных ответили положительно о соблюдении постов; Португалия здесь не входит в тройку лидеров и стоит лишь на четвёртой позиции с 33% (хотя в Западной Европе она лидирует, а Италия идет после неё с 24%). Зато по вопросу пожертвований португальцы занимают второе место во всём католическом мире Европы – у них 43%. Больше жертвуют лишь хорваты – 48%, а поляки делят здесь третье место с итальянцами – и у тех и у других только 37% опрошенных жертвуют деньги и разные материальные ресурсы своим общинам.

Считают религию «очень важной или достаточно важной составляющей» своей личной жизни больше всего в Португалии – 72% опрошенных. В Польше показатели по этому вопросу оказываются не самые впечатляющие ­­­–­­­ лишь ок. 36%; это меньше, чем в католических странах Западной Европы, однако это самый высокий результат среди католических стран бывшего соцлагеря.

По основным вероучительным вопросам общего характера, Польша и Португалия одновременно демонстрируют самый высокий уровень религиозной сознательности. Так из респондентов в Польше «абсолютно уверены в существовании Бога» – 45%, в Португалии – 44%; тогда как совсем не верят в Него только 8% среди поляков и 13% среди португальцев. У последних по обоим параметрам это рекорд среди всех стран Западной Европы. Однако и португальцы и поляки уступают – уже не первый раз – среди католиков хорватам, у которых об абсолютной уверенности в существовании Бога» заявили 57% (хотя о том, что полностью не верят в Бога из опрошенных в Хорватии сказали 10%).

В наличие у человека души верят больше всего среди католиков в Португалии – 80% опрошенных. Польша в католическом мире Европы занимает по этому вопросу третье место с 73% (опережает её опять-таки Хорватия с 77%).

По одному из самых острых и «пикантных» вопросов в современной Европе – легализации однополых союзов, позиции поляков и португальцев ощутимо расходятся. Так за государственную регистрацию гей-пар высказались 32% респондентов в Польше, а против – 47%. В Португалии же больше половины – 59% респондентов высказались «за», тогда как против регистрации выступают только 29% из опрошенных португальцев. Хотя среди западно-европейских народов португальцы (вместе с итальянцами, у которых те же 59% «за») демонстрируют наименьшую поддержку движению за права однополых пар, но оказываются в целом по Европе лишь на шестом месте, уступая Италии (где «против» – 38%) и всем католическим странам, входившим в соцлагерь. Вместе с тем, и поляки на фоне восточно-европейских стран выглядят вполне толерантными в отношении гомосексуализма и занимают по этому показателю четвёртую строчку в рейтинге всех католических стран Европы (впрочем, уступая лишь один процентный пункт Хорватии, где голоса опрошенных распределились так: 31% – за гей-браки, 46% – против).

Совершенно другая картина складывается вокруг проблемы абортов. Польша, родина прославленного папы-моралиста и яростного противника абортов Иоанна Павла II, здесь оказывается на переднем рубеже католического мира Европы. За легальный статус операции по удалению плода высказались только 41%, «против», считая аборты предосудительными, – 53% респондентов. По этому вопросу Польша со значительным отрывом в одиннадцать процентных пунктов опережает Литву, занимающую твёрдое второе место. Португальцы, лидируя в Западной Европе, занимают лишь четвертую позицию среди католиков Европы с 60% «за аборты» и 34% «против».

Вместе с приверженностью большинства португальцев и поляков вере Католической церкви и традиционным моральным ценностям большая часть респондентов в обеих странах решительно заявили о том, что церкви и религии стоит быть отделённой от государственной власти. В Польше так ответили 70% – и это третье место среди всех христианских стран Восточной и Центральной Европы и шестая в Европе в целом; в Португалии это только 56% респондентов.

В целом, на основании приведённых данных можно обнаружить устойчивое пребывание Португалии и Польши в общеевропейском тренде на секуляризацию, особенно это касается гомосексуализма и абортов, а также и общего постепенного снижения количества идентифицирующих себя с католицизмом. Однако при этом и в той и в другой стране сохраняются сильные консервативные обычаи в отношении церковной практики. Это последнее во многом обусловлено, по мнению исследователей, историческим значением и влиянием Римско-католической церкви на поляков и португальцев.

Предложенный анализ опирается на данные социологических опросов, исследований, полученных Pew Research Center и другими исследовательскими организациями в течение 2011-17 гг., а также на официальную статистику за тот же период.

Источник: Седмица.ру