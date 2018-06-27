Польша хочет изменить спорный закон о Холокосте

Польша хочет пересмотреть принятый в феврале спорный закон о Холокосте. Как сообщает сегодня мировая пресса, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий инициировал отмену уголовного наказания за обвинение Польши и ее народа в преступлениях холокоста.

«<…> Моравецкий обратился к маршалу сейма с просьбой о дополнении повестки дня сейма пунктом, касающимся поправок в закон об Институте национальной памяти», — ообщил журналистам шеф канцелярии премьера Михал Дворчик.

При этом он уточнил, что «целью было и является защита доброго имени Польши и исторической правды», но Варшава располагает более эффективными инструментами — гражданско-правовыми вместо уголовных.

Сам Моравецкий назвал закон о холокосте необходимой «встряской», отметив его важность.



Закон о холокосте

Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам.

Штраф или лишение свободы до трех лет грозит за употребление выражения «польские лагеря смерти» и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.

Такое же наказание грозит за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто «публично, вопреки фактам, отрицает» перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле и США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что он может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

По этому закону пока не возбуждено ни одно уголовное дело.



(На фото — участники марша жизни в Аушвице-Биркенау)

По материалам Vatican News и РИА Новости