Петербург. В храме святого Станислава состоялся концерт-сказка «Рождество с Чайковским»

В римско-католическом храме святого Станислава состоялся концерт-сказка «Рождество с Чайковским», передает телеканал «Санкт-Петербург» из северной столицы.

Злая волшебница заколдовала музыкальные инструменты. Рождественское представление может и не состояться. Таков сюжет сказки, которую рассказали в римско-католическом храме святого Станислава.

Концерт «Рождество с Чайковским» состоялся в рамках фестиваля Adeste Fdeles. По сценарию, музыка великого композитора помогла героям Маше и Алеше снять проклятие колдуньи.

Такое сочетание сюжета с органными версиями самых известных произведений Чайковского зрителям представили впервые.

Рассказывает Екатерина Маришкина, арт-директор фестиваля Adeste Fideles:

«Новый год и Рождество с Чайковским связано неразрывно. Это в первую очередь Щелкунчик. И детский альбом. Все наши ребята, которые ходят в музыкальную школу — а мы думаем, что многие из тех, кто придёт в концертный зал святого Станислава, может быть, уже занимаются там — никто из них не проходит мимо детского альбома. И молитва, и мама, и баба Яга, и марш деревянных солдатиков. Ну как же мы могли обойтись без них?».

После концерта всех гостей ждал сюрприз. Каждый из них мог не только детально рассмотреть орган, но и сыграть на нём любимое произведение.