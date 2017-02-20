Патриарх Кирилл: Революция 1917 года была великим преступлением

Патриарх Кирилл после богослужения в Храме Христа Спасителя назвал революцию 1917 года «великим преступлением» и призвал российский народ построить основанное на справедливости общество.

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.

«Революция была великим преступлением. И те, кто обманывал народ, кто вводил его в заблуждение, кто провоцировал его на конфликты, преследовали совсем не те цели, которые они открыто декларировали. Была совсем другая повестка дня, о которой люди совсем даже не помышляли», — сказал Патриарх Московский и всея Руси.

По его словам, почти каждый, кто совершал революцию, «пал жертвой последующих репрессий». Чаще всего, как считает Патриарх Кирилл, революционеры были теми, «кто проливал невинную кровь, кто пытал и мучил». В столетнюю годовщину революции Патриарх призвал не игнорировать осмысление тех событий и не допускать их повторения.

«Из этих грозных событий столетней давности мы должны вынести очень важное заключение: мы должны своей добродетелью искупить свои грехи и грехи наших предков. Мы должны построить общество доброе, справедливое, где должны изживать грех из своей личной и общественной жизни…. Мы должны видеть скорбь другого человека», — заявил предстоятель Русской Православной Церкви.

Начало революции. Февраль:

Источник: РИА Новости