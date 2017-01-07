Папа: верующие движимы ностальгией по Богу

Утром 6 января Папа Франциск совершил в Ватиканской базилике праздничную Мессу торжества Богоявления. Комментируя Евангелие дня, Святейший Отец подчеркнул, что Волхвы, которые пришли с Востока поклониться Богомладенцу, были открыты для новизны; в них отражён портрет верующего человека, который жаждет Бога и которому не хватает отечества — его родного дома на небесах.

«Святая ностальгия по Богу», отметил Папа, позволяет нам ясно видеть соблазны, готовые обеднить нашу жизнь; этой ностальгией обладали многие евангельские персонажи, такие как старец Симеон или Мария Магдалина. Стремление к Богу открывает наши сердца новой надежде, которая, возрастая из прошлого, ищет будущего. Человек, тоскующий по Богу, отметил Папа, «выходит, подобно Волхвам, на Его поиски в самые отдалённые места истории, потому что знает в сердце, что именно там его ждёт Господь»; он направляется на самые далёкие окраины, туда, где не слышали о Евангелии.

Антиподом такого ревностного и вдохновенного поиска, по словам Папы, является апатичное поведение людей, которые, подобно царю Ироду, глубоко спят, когда волхвы уже на пороге; которые спят под наркозом совести, а проснувшись, теряют покой от страха. Перед лицом величайшей новости, изменившей историю, такие люди замыкаются в себе, в своих успехах, знаниях и накоплениях. Испуг рождается в сердцах людей, желающих контролировать всех и всё, в сердцах людей — заложников культуры «победы любой ценой», крепко привязанных к своим устоям. Одним из них был царь Ирод, который ради мнимого спокойствия пошёл на жестокое преступление, убийство многих детей.

Вторым жестом Волхвов, описанным в Евангелии, было поклонение. Папа отметил, что с Востока они пришли во дворец Ирода, казалось бы, больше подходящий для предвещенного царя. Но именно здесь они увидели идолопоклонство успеху и власти, которое приносит только рабство и печаль. Бог хочет быть любимым во имя свободы, а не тирании, и Волхвы поняли, что истинный Бог никого не унижает и не порабощает, но прощает и исцеляет. Бог выбрал место Своего рождения вовсе не там, где бы хотелось нам, и в Его глазах всегда есть место для последних, для израненных, уставших и отверженных: Господня сила называется милосердием. «Как далёк для некоторых Иерусалим от Вифлеема!» — подчеркнул Папа. Ирод не пожелал преклонить колени перед Младенцем, он не мог перестать поклоняться самому себе; равно как не захотели измениться книжники, точно предсказавшие место рождения Мессии.

Со своей стороны Волхвы чувствовали, что в Вифлееме явилось новое обетование, там произошло нечто неслыханное. Они дерзнули прийти к Яслям и пасть ниц перед слабым и беззащитным Младенцем из Вифлеема: именно там они обнаружили славу Божию, сказал в завершение проповеди Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана