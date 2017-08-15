Папа: в Марии мы видим, что смирение — добродетель сильных

Накануне торжества Успения Пресвятой Богородицы Папа Франциск опубликовал в сети «Твиттер» новое сообщение: «В Марии мы видим, что смирение — это добродетель не слабых, а сильных, которым нет нужды обижать других, чтобы почувствовать себя значимыми».

Эта фраза взята из Апостольского увещания «Evangelii gaudium», и она была процитирована Папой во время его визита в Фатиму в мае этого года, по случаю столетия со дня явлений Пресвятой Девы Марии в Кова-да-Ирия. 12 мая, встречаясь с паломниками в часовне Явлений, Папа Франциск подчеркнул, что «с Христом и Марией мы пребываем в Боге. Если мы желаем быть христианами, то должны признать жизненно важной и провиденциальной связь между Пресвятой Девой и Иисусом». Это открывает нам путь к Христу. Дева Мария, отметил Святейший Отец, это «учитель духовной жизни; она первой последовала за Христом по тесному пути Креста, давая нам пример». Она блаженна, ибо всегда и во всех обстоятельствах верила Божественному слову.

В апостольском увещании «Evangelii Gaudium» Папа Франциск пишет:

«Всякий раз, глядя на Марию, мы заново обретаем веру в революционную силу нежности и привязанности. В Ней мы видим, что смирение и нежность — добродетели не слабых, а сильных, которым нет нужды обижать других, чтобы почувствовать себя значимыми. <…> Именно эта динамика справедливости и нежности, созерцания и устремлённости к другим людям делает Марию церковным примером для подражания в евангелизации. <…> Пусть каждый из нас сможет стать — с Пресвятой Девой Марией — знаком и таинством милости Бога, Который всегда прощает, прощает всё».

Источник: Радио Ватикана