Папа: умение слушать — наиболее простое проявление милосердия в мире растущего одиночества

Утром 11 марта в Клементийском Зале Ватикана Папа Франциск встретился с волонтёрами Итальянского телефона доверия, по случаю 50-летия их служения. Обращаясь к гостям, Святейший Отец отметил драматический контекст одиночества и потерянности, в котором живут многие наши современники, особенно в крупных городах. Поэтому служба Телефона доверия очень важна: она поощряет диалог, даёт возможность открыть наболевшее сердце и быть выслушанным, подчеркнул Папа. Диалог — это выражение милосердия, потому что, несмотря на различия, всегда можно протянуть руку помощи ближнему и разделить с ним путь общего блага:

«Посредством диалога мы можем научиться видеть в другом человеке не угрозу, а дар Божий, который взывает к нам и просит быть признанным. Диалог помогает людям очеловечить их отношения и преодолеть недоразумения. Если бы в семьях, на рабочих местах, в политике происходил более активный и подлинный диалог, очень многие вопросы решились бы гораздо проще».

Папа Франциск отметил, что условием настоящего диалога является «умение выслушать», которое требует терпения и внимания. Только тот, кто умеет молчать, способен слушать: невозможно слушать собеседника, говоря о своём. Нужно «слушать Бога, своих нуждающихся братьев и сестёр, слушать друзей, членов семьи»:

«Сам Господь является наилучшим примером слушания: всякий раз, когда мы молимся, Он слушает нас, ничего не прося взамен; Он предшествует нам и берёт инициативу на Себя, внимая нашим просьбам о помощи. Способность выслушать — идеальным примером которой является Сам Бог — побуждает нас ломать стены непонимания и строить мосты общения, преодолевая изоляцию и замкнутость своего тесного мирка».

В конце своего выступления Святейший Отец, призвал волонтёров Итальянского телефона доверия вносить вклад в созидание лучшего мира в духе открытости и уважения. «Пусть никто не остается в одиночестве; умение внимательно выслушать ближнего — это самое элементарное проявление милосердной любви к нашим братьям», — подчеркнул Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана