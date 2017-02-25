Папа — спортсменам «Вильярреала»: футбол — метафора жизни; командное мышление полезно всем

23 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане спортсменов и руководителей испанского футбольного клуба «Вильярреал».

Обращаясь к гостям, Святейший Отец отметил, что футбол, как и другие виды спорта, представляет собой метафору жизни и человеческого общества. Если игра идёт с мыслью о благе команды, то одержать победу гораздо легче. Это возможно, если игроки действуют в духе товарищества, жертвуя личными устремлениями и отказываясь от индивидуализма.

С другой стороны, отметил Папа Франциск, сплочённая команда «воспитывает других и передаёт им ценности», поскольку «многие люди, в особенности молодёжь, наблюдают за игроками и восхищаются ими». Таким образом передаётся способ жизни, а это возлагает на спортсменов большую ответственность, которая должна их мотивировать к тому, чтобы проявлять свои лучшие стороны и показать истинные ценности футбола: «товарищество, личное усердие, красоту командной игры».

Ещё одним аспектом хорошего спорта, по словам Папы Франциска, является постоянная благодарность по отношению ко всем, кто нам помогает; людям, без которых нас бы здесь не было: это помогает нам расти в человеческом плане. Спортивная игра принадлежит не только игрокам, но и «другим людям, которые так или иначе являются частью нашей жизни».

В завершение своего обращения к футболистам испанского клуба Святейший Отец подчеркнул роль вратаря: он должен отбивать удары по воротам, но не знает наверняка, куда прилетит мяч. «Так же бывает и в жизни», — констатировал Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана