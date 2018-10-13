Папа принял отставку вашингтонского кардинала Доналда Вюрла

Папа Римский Франциск принял сегодня отставку кардинала Доналда Вюрла с поста архиепископа Вашингтонского, передает Благовест-инфо со ссылкой на Christian Today.

77-летий иерарх покинул кафедру после того как его обвинили в недостаточно решительных действиях в отношении к безнравственным клирикам в 1990-е годы.

Кардинал, возглавлявший Вашингтонский архидиоцез с 2006 года, подавал прошение об отставке еще в 2015 году, когда ему исполнилось 75. Повторное прошение на имя Папы он подал после того, как августе Большое жюри издало доклад, в котором Вюрл обвинялся в недостаточно жесткой позиции по отношению к священникам-растлителям.

В своей резолюции на прошении кардинала Вюрла понтифик отметил, что решение кардинала «зиждется на двух столпах, которые отмечали и продолжают отмечать ваше служение: искать во всем вящей слава Божией и способствовать благу людей, порученных вашей заботе».

Папа подчеркнул, что американский иерарх имел все возможности оправдаться от обвинений, но при этом похвалил его за отказ от таких действий. «У Вас достаточно средств для оправдания своих действий и пояснить, какая разница лежит между укрывательством преступлений и уходом от проблем с одной стороны и совершением ошибок с другой, — написал Папа Франциск. – Однако Ваше благородство побудило Вас избрать такой путь защиты. Я горжусь этим и благодарю Вас».

Со своей стороны, кардинал Вюрл заявил, что он глубоко тронут пониманием со стороны понтифика.

«Решение Святейшего Отца о смене руководства архиепархии позволит всем верующим: клирикам, монашествующим и мирянам – сосредоточиться на исцелении ран и на будущем, — сказал иерарх. – Я снова извиняюсь и прошу прощения за все ошибки в суждении, которые я совершил в прошлом. Моя отставка – один из способов выразить свою величайшую любовь к людям Церкви Вашингтона».

До назначения нового архиепископа Вашингтонского кардинал Вюрл продолжит управлять столичной епархией в качестве апостольского администратора.