Папа принял делегацию Всемирной конференции «Религии за мир»

Папа Франциск принял 18 октября 2017 г. в Ватикане делегацию Всемирной конференции «Религии за мир». Понтифик подчеркнул важность существования межрелигиозных площадок для укрепления безопасности на планете, сообщило Ватиканское Радио.

«Мир остается актуальной задачей в современном мире, где так много народов травмированы войной и конфликтами. Мир является Божьим даром и, в то же время, человеческим достижением. Вот почему верующие всех религий призваны молиться и ходатайствовать за мир. Все люди доброй воли, особенно на высоких должностях, призваны работать на благо мира сердцем, умом и руками, поскольку мир, это что-то, что «строится». В этом усилии, мир и справедливость создаются вместе», — сказал Святейший Отец во время аудиенции.

Папа убежден, что «религии, с их духовными и моральными ресурсами, играют уникальную и незаменимую роль в построении мира» и не могут оставаться нейтральными в вопросе борьбы за мир. «Те, кто совершают акты насилия или пытаются оправдать их во имя религии, глубоко оскорбляют Бога, Который есть мир и источник мира, Который оставил людям отражение Своей мудрости, силы и красоты», — подчеркнул понтифик.

Глава Католической Церкви выразил уважение и признательность Всемирной конференции «Религии за мир» за ее деятельность. По словам Папы, работа ассоциации свидетельствует о том, что «религии связаны по самой своей природе в содействии укреплению мира на основе справедливости, братства, разоружения и заботы о создании». По словам понтифика, нужны общие, совместные усилия со стороны религий для расширения миротворческой деятельности.

«Слава Богу, в различных частях мира, мы имеем много хороших примеров силы межрелигиозного сотрудничества в противостоянии насильственным конфликтом», — отметил Святейший Отец Франциск. «Давайте продолжим идти по этому пути! Мы верим в помощь Всемогущего и добрую волю верующих и многих других лиц», — сказал он, обращаясь к делегации Всемирной конференции «Религии за мир».

«Религии за мир» является крупнейшей международной коалицией представителей мировых религий, созданной для работы на благо мира. Ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, региональные конференции — в Европе, Азии, Африке и Южной Америке и на Ближнем Востоке, более чем 90 филиалов — на национальном уровне. Организация имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций, в ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. С момента своего создания в 1961 г. Всемирная конференция «Религии за мир» организовала девять глобальных форумов религиозных лидеров.

Источник: Седмица.ру