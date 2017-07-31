Папа: преступно смиряться с работорговлей

Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми Папа Франциск призвал к борьбе со всеми формами современного рабства. После чтения богородичной молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец обратился с призывом к мировому сообществу противостоять адекватными мерами «отвратительной язве современной работорговли».

«Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей становятся невинными жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации и торговли органами, и мы, кажется, уже настолько привыкли к этому, что считаем чем-то нормальным. Это чудовищно, жестоко и преступно», — заявил Папа Франциск и призвал мировое сообщество к эффективному противостоянию всем формам современного рабства. «Помолимся вместе к Пресвятой Деве Марии, дабы Она поддержала жертв работорговли и обратила сердца торговцев», — заключил Святейший Отец.

По оценкам Международной организации труда, во всём мире жертвами принудительного труда являются от 21 до 35 миллионов человек. Мужчины, женщины и дети попадают в руки современных работорговцев как у себя на родине, так и за рубежом. Все государства на земле — страны происхождения, транзита или назначения — страдают от торговли людьми. Около трети всех жертв — дети. Доля женщин и детей среди жертв торговли людьми составляет 71%.

В 2013 году Генеральная ассамблея ООН провела встречу на высоком уровне, на которой была принята резолюция о провозглашении 30 июля Всемирным днём ​​борьбы с торговлей людьми, чтобы повысить осведомлённость общества о положении жертв и защите их прав.

Источник: Радио Ватикана