Папа поздравил иудейское сообщество с праздниками

Папа Франциск направил послание Главному раввину Рима Риккардо Ди Сеньи.

Святейший Отец пишет:

«По случаю торжественных празднеств Рош Ха-Шана, Йом-Кипура и Суккота я рад передать свои искренние пожелания Вам и всей иудейской общине Рима. Сердечно надеюсь, что предстоящие праздники, оживляющие память о благах, полученных от Всевышнего, станут для еврейских общин мира источником дальнейших милостей и духовных утешений. В Своей бесконечной доброте да укрепит Он повсюду наши узы дружбы и желание способствовать постоянному диалогу ради всеобщего блага. Шалом Алейхем».

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Праздник Рош Ха-Шана, или иудейский Новый год, в этом году отмечался 9-11 сентября. Йом-Кипур, или День искупления — 18-19 сентября, а Суккот, или Праздник Кущей, будет отмечаться 23-30 сентября.

По материалам Vatican News