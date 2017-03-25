Папа: очерствевшее сердце ведёт к атеизму

23 марта Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу, на которой подчеркнул: когда люди перестают слушать голос Бога, они отворачиваются, уходят от Него и начинают слушать другие голоса. В итоге они становятся глухим к Слову Божьему, и этот недуг может коснуться каждого верующего, христианской общины, прихода или епархии: невнимание к живому Слову Господа приводит к поклонению идолам мира сего, подчеркнул Папа Франциск.

Когда человек отходит от Бога, его сердце черствеет, ожесточается, замыкается в себе и закрывается перед другими; верующий отдаёт предпочтение мирской атмосфере, которая с каждым днём уводит его всё дальше от Бога. По словам Святейшего Отца, эти две вещи — глухота к Слову Божьему и жестокосердие — приводят к неверности Богу: возникает риск превратиться «в неверных католиков, католиков-язычников, или, что ещё хуже, в католиков-атеистов, потому что потеряна любовь к Богу живому. Не слушать Бога, поворачиваться к Нему спиной — всё это приводит к жестокосердию и неверности».

Созданную сердечную пустоту неверность заполняет душевным беспорядком, путаницей: в Евангелии говорится, что, видя великие чудеса Христа, некоторые обвиняли Его в использовании силы Веельзевула. Это богохульство, подчеркнул Папа. Кощунство является последним словом пагубного пути, который начинается, когда человек теряет связь со Словом Божьим и ожесточает сердце.

В завершение проповеди Святейший Отец призвал верующих к испытанию совести: слушаем ли мы Библию, не очерствело ли наше сердце, не отошли ли мы от Бога? Верны ли мы Господу или же стали поклоняться идолам мира сего? Не потеряли ли мы радости и потрясения от самой первой встречи с Иисусом? Сегодня день, в который мы призваны начать слушать заново голос Бога: «Не ожесточите сердец ваших».

Источник: Радио Ватикана