Папа на Мессе в Трухильо: испытания помогают понять, чем наполнена наша жизнь (+ ФОТО)

В субботу 20 января Папа Франциск совершил Святую Мессу на побережье Хуанчако в Трухильо. На Литургии слова было прочитано евангельское чтение Притчи о десяти девах.

«Все, что нас окружает, и это бескрайнее море перед нами помогают лучше понять опыт, пережитый апостолами рядом с Иисусом: сегодня мы также призваны его пережить», — сказал Папа и пояснил: ученики Господа так же, как и многие из местных жителей, зарабатывали на жизнь рыбной ловлей. Местная «лагуна золотых рыбок» оставалась источником жизни и благословений для многих поколений, питая мечты и надежды народа. Но так же, как и апостолам, жителям Трухильо пришлось столкнуться с бурей: Папа имеет в виду «Ниньо-костьеро», катастрофические последствия которого до сих пор дают о себе знать. «Давайте принесем на сегодняшнюю Евхаристию и это событие, настолько тяжелое, что оно взывает к нашей вере и часто ставит ее под сомнение, — призвал Папа. – Давайте будем едины с Иисусом. Он познал боль и испытания. Он перенес все скорби, чтобы сопровождать нас в наших скорбях… Он вошел в нашу историю, пожелал разделить с нами путь и прикоснуться к нашим ранам. Наш Бог не чужд тому, что мы чувствуем и переживаем, напротив, посреди несчастья Он подает нам руку». Подобные удары помогают осознать, насколько важно не оставаться в одиночестве, но пребывать в единстве, дарованном Святым Духом.

Упоминание о стихийном бедствии Папа связал с Евангелием дня – Притчей о десяти девах. Девы внезапно услышали крик, проснулись, и некоторые из них заметили, что у них нет масла в светильниках, освещающих путь. В определенный момент каждая из этих дев поняла, чем она наполнила свою жизнь. То же самое происходит и с нами в моменты испытаний, помогающие понять, чем мы наполнили свою жизнь. «Как же важно, — подчеркнул Папа, — наполнить нашу жизнь тем маслом, которое позволит зажечь светильники во многочисленных ситуациях мрака и найти путь, чтобы идти дальше!». Жители Трухильо, продолжил Св. Отец, сумели пойти дальше: у них было масло, чтобы двигаться вперед и помогать друг другу, облегчая боль и делясь тем, что каждый имел в своей бедности.

«Есть вещи, — отметил Папа, вновь ссылаясь на Притчу из Евангелия, — которые, как вы прекрасно знаете, нельзя сымпровизировать и тем более купить. Душа общины измеряется тем, насколько она умеет оставаться единой перед лицом трудностей и невзгод и умеет хранить надежду».

Эти берега, продолжил Епископ Рима, знают и другие бури, такие как организованная преступность, недостаточный доступ к образованию и к работе, нехватка безопасного жилья. «Эти наводнения заливают душу и требуют от нас масла, чтобы мы могли им противостоять». Часто мы задаемся вопросом, как же переносить эти бури, и ответ на него один: «Нет иного выхода, чем евангельский, и имя ему – Иисус Христос. Наполняйте всегда вашу жизнь Евангелием», — призвал Папа. В Иисусе мы обретаем силу, чтобы «не считать нормальным то, что причиняет зло, ожесточает дух и — еще хуже — отнимает надежду».

В конце проповеди Папа пригласил всех повторить слова из матросской песни, воспевающей Деву Марию, которая приносит мир и любовь.

Источник: Радио Ватикана