Папа Франциск встретился с лидером рок-группы «U2» Боно

Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане ирландского рок-музыканта и вокалиста группы «U2» Пола Дэвида Хьюсона, более известного под сценическим псевдонимом Боно.

Встреча, которая продолжалась более получаса, состоялась вечером 19 сентября 2018 г. в Доме св. Марфы — ватиканской резиденции Святейшего Отца. Своим визитом Боно хотел выразить поддержку деятельности образовательного проекта для детей и молодежи «Scholas Occurentes», инициатором которого является сам Папа.

В беседе с журналистами в Зале Печати Святейшего Престола музыкант назвал Папу Франциска «чрезвычайным человеком для чрезвычайной эпохи».

Он сообщил, что обсуждал с Папой различные вопросы, среди которых будущее экономики и содействие устойчивому развитию», что требует «образования на всех уровнях, от самого низшего до наивысшего».

Состоялся также обмен мнениями на тему охраны окружающей среды. Речь, в частности, шла об энциклике Папы Франциска «Laudato si'».

Одной из тем аудиенции стали сексуальные злоупотребления в Церкви. Понтифик рассказал музыканту про усилия, которые прилагаются для искоренения этого позорного явления. Боно признался, что увидел на лице Папы Франциска глубокую боль.

Кроме музыки Боно активно занимается гуманитарной деятельностью. Он известен своими усилиями в пользу защиты окружающей среды и отмены долгов стран третьего мира.

По материалам Vatican News