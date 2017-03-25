Папа Франциск в Милане: первый визит — на городскую периферию (ФОТО + ВИДЕО)

В субботу 25 марта Папа Франциск посетил Милан. Свой пастырский визит Святейший Отец начал со встречи с жителями многоэтажек района «Белые дома», сообщает Радио Ватикана.

Папа Франциск направился на восточную окраину города прямо из аэропорта, куда прилетел на самолете из Рима.

«Я приехал в Милан как священник», — сказал Папа и в ответ на преподнесенный ему подарок – образ Пресвятой Богородицы, статуя которой была недавно отреставрирована – добавил: «Пусть нас всех отреставрирует Бог, Его милосердие. Позволим Ему очистить наше сердце, особенно в этот период Великого Поста. Пресвятая Дева безгрешна, она не нуждается в очищении, как ее статуя. Матерь учит нас очищаться Божьим милосердием, чтобы свидетельствовать святость Иисуса».

«Церковь всегда нуждается в реставрации, — продолжил Папа, — потому что она состоит из нас, то есть из грешников». Богородица же «идет нам навстречу не для того, чтобы заниматься прозелитизмом: она сопровождает нас на жизненном пути».

Перед тем как встретиться со всеми жителями «Белых домов», Святейший Отец навестил три семьи, одна из которых происходит из Марокко. Речь идет о семьях, сталкивающихся с разными формами неблагополучия, но свидетельствующих о том, как в этом районе Милана стараются преодолевать повседневные трудности.